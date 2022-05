Di Giannantonio in pole al Mugello, tre italiani in prima fila

Saranno tre italiani a scattare davanti a tutti nel Gran Premio d'Italia al Mugello. Fabio Di Giannantonio conquista con grande merito, ma contro ogni pronostico della vigilia, la sua prima pole position in MootGp.

Il pilota del team Gresini, compagno di squadra di Enea Bastianini, è riuscito a fermare il cronometri sul tempo di 1:46.156. Completano la prima fila i due piloti del team di Valentino Rossi, Marco Bezzecchi e il fratello del Dottore, Luca Marini.

MotoGp Mugello: la griglia di partenza

Un bel regalo per il numero 46, in questo sabato 28 maggio in cui è stato ritirato il suo numero ed è diventato ufficialmente una leggenda. Apre la seconda fila Johann Zarco (Pramac Racing), che precede Pecco Bagnaia (Ducati) quinto, davanti al campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha). Partirà in terza fila Aleix Espargarò, mentre sarà chiamato a una gara di rimonta, dalla quarta fila, Enea Bastianini (Gresini Racing).

Completa la quarta linea dello schieramento Marc Marquez protagonista anche oggi di un brutto high-side in Q2. Fortunatamente non ha riportato danni fisici, ma la moto si è completamente distrutta nella parte anteriore che ha preso fuoco, obbligando ad esporre la bandiera rossa.

1ª Fila: 1. Fabio Di Giannantonio (Ducati Team Gresini); 2. Marco Bezzecchi (Ducati Team VR46); Luca Marini (Ducati Team VR46)

2ª Fila: 4. Johann Zarco (Ducati Team Pramac); 5. Francesco Bagnaia (Ducati); Fabio Quartararo (Yamaha)

3ª Fila: 5. Aleix Espargaro (Aprilia); 6. Takaaki Nakagami (Honda Team LCR); Pol Espargaro (Honda)

4ª Fila: 10. Enea Bastianini (Ducati Team Gresini); 11. Marc Marquez (Honda); 12. Jack Miller (Ducati)

5ª Fila: 13. M. Pirro (Ducati); 14. J. Martin (Ducati): 15. Miguel Oliveira (KTM)

6ª Fila: 16. Brad Binder (KTM); 17. Joan Mir (Suzuki); 18. Alex Marquez (Honda Team LCR)

7ª Fila: 19. Remy Gardner (KTM Tech3); 20. Darryn Binder (Yamaha WithU); 21. Rins (Suzuki)

8ª Fila: 22. Savadori (Aprilia); 23. Franco Morbidelli (Yamaha); 24. Maverick Vinales (Aprilia)

9ª Fila: 25. Raul Fernandez (KTM Tech3); 26. Andrea Dovizioso (Yamaha WithU)