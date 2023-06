MotoGp Mugello, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta (Sky e Tv8)

Sesto appuntamento della stagione della MotoGp, una delle tappe più attese della stagione. Nel weekend si corre il Gran Premio d'Italia sul mitico tracciato del Mugello. Sulla pista che ha visto Valentino Rossi vincitore per nove volte, di cui sette in MotoGp, i protagonisti di questa stagione sono pronti a darsi battaglia.

In testa al campionato c'è Pecco Bagnaia con 94 punti che dovrebbe aver recuperato dall'infortunio a seguito della caduta a Le Mans, una piccola frattura all'astragalo del piede destro. A 93 punti lo tallona Marco Bezzecchi (Mooney VR46) che in Francia ha vinto. Torna finalmente in pista Enea Bastianini (Ducati) dopo una assenza che durava ormai dallo scorso marzo. Sarà sicuramente battaglia in pista con Marquez (Honda) e le Ktm di Binder e Miller, sinora tra le protagoniste di questa stagione.

Puntano a mettersi in mostra nella gara di casa anche Luca Marini, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. In Moto2 Tony Arbolino si presenta al Mugello da leader del campionato con 99 punti, davanti a Pedro Acosta che ne ha 74 e Alonso López, 61. Pronti a dare il massimo anche Celestino Vietti, Denis Foggia e Lorenzo Dalla Porta.

MotoGp Mugello, gli orari in tv

Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta dal Mugello su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su Now, e in chiaro su TV8. Sul sito skysport.it e sul canale Youtube di Sky Sport MotoGP sarà trasmesso anche in streaming. Qui trovate gli orari.

Sky Sport MotoGP - Sky Sport Uno - Now (diretta)

Venerdì 9 giugno

ore 8:55 - Moto3 FP1

ore 9:45 - Moto2 FP1

ore 10:40 - MotoGP FP1

ore 13:15 - Moto3 FP2

ore 14 - Moto2 FP2

ore 14:55 - MotoGP FP2

Sabato 10 giugno

ore 8:35 - Moto3 FP3

ore 9:20 - Moto2 FP3

ore 10:05 - MotoGP FP3

ore 10:45 - MotoGP Qualifiche

ore 12:05 - MotoE Gara 1

ore 12:45 - Moto3 Qualifiche

ore 13:40 - Moto2 Qualifiche

ore 14:55 - Sprint Race MotoGP

ore 17:30 - Moto E Gara 2

Domenica 11 giugno

ore 9.40 - MotoGP Warm up

ore 11 - Moto3 Gara

ore 12.15 - Moto2 Gara

ore 14 - MotoGP Gara

Programmazione TV8 - in chiaro

