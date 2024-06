MotoGp oggi Assen: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky, Now e TV8)

Nuova sfida all'Università di Assen. Oggi, domenica 30 giugno, si corre il Gran Premio d'Olanda della MotoGp. Pecco Bagnaia, dopo aver vinto ieri, sabato 29 giugno, la Sprint Race, ha guadagnato 3 punti su Jorge Martin, che ha chiuso al secondo posto conservando la leadership del Mondiale per 15 lunghezze.

Lo spagnolo del team Pramac partirà dalla quinta posizione dello schieramento di partenza dato che è stato penalizzato per aver ostacolato un altro pilota durante le qualifiche.

Da tenere d'occhio anche Maverick Vinales (Aprilia), che ieri ha chiuso sul podio ed Enea Bastianini che nella Sprint ha rimontato fino alla quarta posizione, chiudendo davanti a Di Giannantonio, 5°. Pedro Acosta, soltanto decimo e Marc Marquez, caduto al secondo giro, puntano a fare decisamente meglio.

MotoGp oggi Olanda Assen: dove vederla in diretta

Il Gran Premio d'Olanda, classe MotoGp, ottava prova del Motomondiale, inizierà alle ore 14 e sarà trasmessa per gli abbonati da Sky e in streaming su Now e in chiaro su TV8.

MotoGp oggi Olanda Assen: la griglia di partenza

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Maverick Vinales (Aprilia)

3) Alex Marquez (Ducati)

4) Aleix Espargaro (Aprilia)

5) Jorge Martin (Ducati), penalizzato di tre posizioni per la gara di domenica

6) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7) Marc Marquez (Ducati)

8) Franco Morbidelli (Ducati)

9) Brad Binder (KTM)

10). Pedro Acosta (GasGas)

11) Enea Bastianini (Ducati)

12) Raul Fernandez (Aprilia)

13) Fabio Quartararo (Yamaha)

14) Jack Miller (KTM)

15) Marco Bezzecchi (Ducati)

16) Alex Rins (Yamaha)

17) Miguel Oliveira (Aprilia)

18) Lorenzo Savadori (Aprilia)

19) Johann Zarco (Honda)

20) Joan Mir (Honda)

21) Luca Marini (Honda)

22) Augusto Fernandez (GasGas)

23) Takaaki Nakagami (Honda)