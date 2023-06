MotoGp Assen, orari in tv: dove vedere il gp in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Terza gara consecutiva per la MotoGp. Questo weekend si corre ad Assen, nell'Università delle 2 ruote, l'ottavo round della stagione. Pecco Bagnaia (Ducati) si presenta in Olanda con 16 punti di vantaggio su Jorge Martin (Pramac Racing), autore di una doppietta in Germania.

Lo spagnolo è il rivale più accreditato del campione del mondo, seguito dalle Ducati del team Mooney VR46 di Marco Bezzecchi e Luca Marini. Pronti a dare battaglia anche Johann Zarco (Pramac Racing) e Jack Miller (Ktm). Marc Marquez (Honda), dopo la decisione di rinunciare alla gara al Sachsenring per le numerose cadute in prova, tornerà in sella.

MotoGp Olanda (Assen): gli orari in tv

Il Gran Premio d'Olanda, ad Assen, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport MotoGP, in streaming su Now e su SkyGo e sarà in chiaro anche su TV8. Qui trovate la programmazione completa.

Sky Sport MotoGP - Now e SkyGo (diretta)

Venerdì 23 giugno

ore 8:25: MotoE FP1

ore 9:00: Moto3 FP1

ore 9:50: Moto2 FP1

ore 10:45: MotoGP FP1

ore 12:25: MotoE FP2

ore 13:15: Moto3 FP2

ore 14:05: Moto2 FP2

ore 15:00: MotoGP FP2

ore 17:00: MotoE Qualifiche

Sabato 24 giugno

ore 8:40: Moto3 FP3

ore 9:25: Moto2 FP3

ore 10:10: MotoGP FP3

ore 10:50: MotoGP Qualifiche

ore 12:15: MotoE Gara 1

ore 12:50: Moto3 Qualifiche

ore 13:45: Moto2 Qualifiche

ore 15:00: Sprint Race MotoGP

ore 16:10: MotoE Gara 2

Domenica 25 giugno

ore 9:45: MotoGP Warm up

ore 11:00: Moto3 Gara

ore 12:15: Moto2 Gara

ore 14:00: MotoGP Gara

TV8 (in chiaro)

