MotoGp oggi Malesia, orari in tv: dove vederla in diretta (Sky, Now e Tv8)

18esimo attesissimo round per la MotoGp. Nel weekend si corre a Sepang il Gran Premio della Malesia, la terzultima prova di questa stagione che sta offrendo grande spettacolo con una lotta per il titolo davvero combattuta.

Pecco Bagnaia (Ducati) è al comando della classifica iridata con 13 lunghezze, seguito in classifica dallo spagnolo del team Pramac Jorge Martin, dominatore del Gran Premio della Thailandia. Sarà quindi una gara che avrà un peso determinante nella corsa verso il titolo.

MotoGp Malesia: gli orari in tv

Il Gran Premio della Malesia sarà trasmesso in diretta da Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo (prove, qualifiche, gare delle tre classi e Sprint Race della MotoGp). In chiaro su TV8 saranno trasmesse in diretta le qualifiche e la gara sprint del sabato e in differita le tre gare della domenica.

Diretta - Sky Sport, Now e SkyGo

Venerdì 10 novembre

ore 1:55 - Moto3FP1

ore 2:45 - Moto2 FP1

ore 3:40 - MotoGP FP1

ore 6:10 - Moto3 FP2

ore 7:00 - Moto2 FP2

ore 7:55 - MotoGP FP2

Sabato 11 novembre

ore 1.35: prove libere 3 Moto3

ore 2.20: prove libere 3 Moto2

ore 3.05: prove libere 3 MotoGP

ore 3.45: qualifiche MotoGP

ore 5.45: qualifiche Moto3

ore 6.40: qualifiche Moto2

ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 12 novembre

ore 3.35: Warm up MotoGP

ore 5: gara Moto3

ore 6.15: gara Moto2

ore 8: gara MotoGP (repliche alle 14, 17 e 20)

In chiaro - TV8

Diretta - Sabato 11 novembre

Differita - Domenica 12 novembre