MotoGp Malesia oggi in tv: dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8)

L'attesa è finita e Pecco Bagnaia ha davanti a sè il primo match-point per conquistare il titolo della MotoGp. Il pilota torinese della Ducati scenderà in pista forte dei 14 punti di vantaggio sul francese della Yamaha, Fabio Quartararo. Il suo obiettivo per conquistare il suo primo titolo iridato in MotoGp sarà quello di conquistare 11 punti in più del campione del mondo in carica.

Un pilota italiano non vince il campionato nella classe regina dal 2009, quando a trionfare fu Valentino Rossi, in sella alla sua Yamaha M1. La Ducati attende un pilota campione del mondo dal 2007, quando a trionfare fu Casey Stoner. Il tracciato con i suoi lunghi rettilinei, le curve veloci e le profonde staccate sembra sorridere alla moto di Borgo Panigale.

MotoGp Malesia: gli orari in diretta e in differita

Il Motomondiale torna in Malesia dopo 3 anni di pandemia. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky (streaming su Sky Go e Now) e in differita in chiaro su Tv8. Qui trovate gli orari del weekend.

Sabato 22 ottobre: qualifiche, diretta Sky, differita Tv8

Libere 3 Moto 3 ore 3.00

Libere 3 Moto 2 ore 3.55

Libere 3 Moto gp ore 4.50

Qualifiche Moto 3 ore 6.35

Qualifiche Moto 2 ore 7.30

Libere 4 Moto gp 8.25

Qualifiche Moto gp ore 9.05

Sintesi qualifiche differita Tv8 ore 14.00

Domenica 23 ottobre, Gp Giappone (diretta Sky, differita Tv8)