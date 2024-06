MotoGp oggi Assen Sprint Race: a che ora e dove vederla in tv (Sky, TV8 e NOW)

Pecco Bagnaia si prepara a scattare dalla pole position del Gran Premio d'Olanda sul tracciato di Assen. Il torinese della Ducati, che ha vinto nell'Università delle Due Ruote nel 2022 e nel 2023, punta a conquistare un altro successo per ridurre il distacco in classifica dal rivale Jorge Martin (Pramac Racing) che su di lui ha un vantaggio di 18 punti.

Lo spagnolo partirà al suo fianco, in prima fila, con il connazionale Maverick Vinales (Aprilia). In seconda fila Alex Marquez (Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Marc Marquez (Gresini Racing), che è terzo in classifica con un distacco di 35 punti, cercherà di rimontare partendo dalla settima posizione, davanti a Franco Morbidelli (Ducati) e Brad Binder (KTM).

MotoGp oggi Gp Olanda Sprint Race: l'orario e dove vederla in tv

La Sprint Race del Gp d'Olanda della MotoGp sul tracciato di Assen si disputa oggi sabato 29 giugno alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Streaming gratuito su tv8.it, per gli abbonati su Sky Go e Now.