MotoGp Portimao, oggi in tv: dove vederla in diretta tv e in differita (Sky, Now, Tv8)

Si alza il sipario sulla stagione MotoGp 2023. In questo weekend si corre il Gran Premio del Portogallo, il primo dei 21 appuntamenti din una lunga annata. Grande attesa per la principale novità, la Sprint-Race, che debutterà sabato 25 marzo.

Verranno assegnati punti pesanti per la classifica finale in una corsa su distanza accorciata. Il vincitore ne conquisterà 12, il secondo 9, il terzo 7, il quarto 6, il quinto 5, il sesto 4, il settimo 3, l'ottavo 2, il nono 1. Sempre nella giornata di sabato, nella tarda mattinata, si svolgerà la sessione di qualifica che definirà la griglia di partenza che sarà valida per entrambe le gare del weekend.

Quella di quest'anno sarà la quinta edizione del Gp del Portogallo, che per la prima volta ospiterà la gara inaugurale della stagione. I piloti affronteranno un tracciato lungo 4,59 km con 15 curve, 9 a destra e 6 a sinistra con un rettilineo di 970 metri.

MotoGp Portogallo, gli orari in tv

Le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi, compresa la Sprint Race della MotoGP, saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su Now.

La gara sprint sarà trasmessa in chiaro anche sul canale YouTube di Sky Sport, mentre Tv8 trasmetterà in chiaro in diretta le prove libere e le qualifiche delle tre classi nonché la Sprint Race della MotoGP, mentre manderà in onda in differita le gare della Moto3, Moto2 e MotoGP.

Sky Sport MotoGp (canale 208)

Sabato 25 marzo

Ore 9:40 - 10:10 Moto3 FP3

Ore 10:25 - 10:55 Moto2 FP3

Ore 11:10 - 11:40 MotoGP FP3

Ore 11:50 - 12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 13:50 - 14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 14:45 - 15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 16:00 - MotoGP Sprint Race (in chiaro anche sul canale YouTube di Sky)

Domenica 26 marzo

Ore 10:45 - 10:55 MotoGP Warm Up

Ore 12:00 - Moto3 Gara

Ore 13:15 - Moto2 Gara

Ore 15:00 - MotoGP Gara

Programmazione Tv8, in diretta

Sabato 25 marzo

Ore 11:50 - 12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 13:50 - 14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 14:45 - 15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 16:00 - MotoGP Sprint Race

Programmazione Tv8, in differita

Domenica 26 marzo