Spettacolo nel Gran Premio di Spagna MotoGp: Bagnaia trionfa, batte Marquez 2° in bagarre

Edizione leggendaria del Gran Premio di Spagna di MotoGp. Oggi, domenica 28 aprile, Pecco Bagnaia ha conquistato la vittoria sul tracciato di Jerez de la Frontera e ha avuto la meglio su Marc Marquez al termine di una corsa emozionante e palpitante che si è decisa soltanto sulla bandiera a scacchi.

Il chivassese, che vanta due titoli iridati consecutivi nella classe regina e tre nel Motomondiale, ha conquistato uno dei successi più belli della sua carriera, riuscendo a piegare, all'ultimo giro, la resistenza di Marc Marquez. "La cosa più importante è stato il sorpasso all'esterno al primo giro in curva 6. Mi sono poi divertito tanto nella battaglia con Marc (Marquez). Quando si lotta con lui sai di dover essere aggressivo. Ringrazio tantissimo questo pubblico, mi sono divertito davvero tanto", ha detto commentando questa gara ai microfoni di Sky Sport.

Marquez (Gresini Racing), dopo la pole position, conquistato il suo primo podio sull'asciutto dal Gran Premio d'Australia 2022. dopo aver provato fino all'ultimo a centrare la vittoria. Alla fine fa festa, andando dai suoi tifosi che lo acclamano. In questo weekend ha messo a segno anche la pole sul bagnato e, proprio sulla pista dove nel 2020 fu vittima di una caduta che mise che richiese lunghi tempi di recupero, rischiando anche di mettere a rischio la sua carriera, ha dimostrato nuovamente di essere ancora un top-rider e che il passaggio alla Ducati del team Gresini gli ha fatto benissimo.

Terzo gradino del podio per Marco Bezzecchi (VR46) che ritrova quei risultati brillanti che gli erano mancati in questo inizio di stagione. Bagnaia, grazie a questa vittoria, riscatta lo 0 di ieri, sabato 27 aprile, nella Gara Sprint "delle cadute" e da meno 42 si porta, in sole 24 ore, a meno 17 da Jorge Martin (Pramac Racing), che è caduto a terra quando era in testa, alla curva 6 dell'11esimo giro. Prima che iniziasse uno spettacolo memorabile che ha visto Bagnaia trionfare in una gara indimenticabile.

Prossimo appuntamento, domenica 12 maggio, il Gran Premio di Francia a Le Mans.