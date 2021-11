MotoGp oggi in tv, Gp Algarve: orari diretta e differita (Sky, Dazn e Tv8)

Tornano a rombare i bolidi della MotoGp per il penultimo round della stagione. Fabio Quartararo, sulla pista di Portimao, vivrà la sua prima gara da campione del mondo in carica dopo la conquista matematica del titolo a Misano.

La lotta per il secondo posto, che vede Pecco Bagnaia (Ducati) con 27 punti di vantaggio sull’iridato 2020 Joan (Mir) è uno dei motivi di interesse di questo Gran Premio.

La Ducati ha dichiarato che da qui a fine stagione andrà a caccia del bis nel Mondiale Costruttori e cercherà il successo anche nel campionato squadre con il proprio team ufficiale.

In questa gara, la penultima di Rossi nel motociclismo, mancherà Marc Marquez (Honda). L’otto volte iridato è stato vittima di una commozione cerebrale a causa di una caduta in un allenamento off-road.

Qui trovate gli orari del weekend per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp oggi in tv, Gp Portimao: gli orari Sky, Dazn e Tv8

Il Gran Premio dell’Algarve, sul tracciato di Portimao, la penultima prova del Motomondiale, sarà trasmesso in diretta su Sky e Dazn per gli abbonati e in differita in chiaro su Tv8.

Le qualifiche sono in programma alle 15.10, mentre la gara partirà alle ore 14.

La sintesi delle qualifiche andrà in onda in differita su Tv8 alle ore 16.35, mentre la gara della MotoGp sarà trasmessa in chiaro su Tv8 alle ore 16.00.

sabato 6 novembre: qualifiche

Moto3: 13.35-14.15;

Moto2: 16.10-16.50;

MotoGp: 15.10-15.50.

Ore 16.35 sintesi qualifiche MotoGp (Q1 e Q2) in differita in chiaro su Tv8.

domenica 7 novembre: gara

Moto3: 12:20;

Moto2: 15:30;

MotoGp: 14:00

Ore 16.00 MotoGp in chiaro su Tv8.