MotoGp Jerez 2024, orari in tv: dove vedere il Gp di Spagna in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Torna in pista nel weekend la MotoGp con il quarto Gp della stagione, il Gran Premio di Spagna, sul tracciato di Jerez. Dopo il terzo appuntamento della stagione 2024, a Austin, Jorge Martin (Pramac Racing) è al comando con 80 punti, Enea Bastianini (Ducati) è secondo con 59, Vinales (Aprilia), autore di una doppietta nel Gran Premio precedente a Austin, è terzo con 56, Acosta (Ktm) quarto a 54, Bagnaia (Ducati) quinto a 50 punti, Binder (Ktm) sesto a 49.

Sarà quindi una gara molto importante per delineare le forze in campo. Gli spagnoli saranno ulteriormente galvanizzati dal fatto di correre con il supporto del pubblico di casa. Pecco Bagnaia vuole tornare a lottare per le prime posizioni.

MotoGp Jerez: gli orari in tv

Sabato 27, a Jerez de La Frontera, si disputano le qualifiche e la gara Sprint, mentre domenica 28 aprile si disputa il Gran Premio di Spagna.

L'evento sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo. In chiaro su TV8, sabato 27 saranno trasmesse le qualifiche e la Gara Sprint. Domenica 28 aprile la gara della MotoGp e le altre gare saranno trasmesse su Tv8 in differita.

Sabato 27 aprile 2024, diretta (Sky, Now, e TV8)

10.10-10.40 MotoGP Prove (solo su Sky)

10.50-11.05 MotoGP Q1

11.15-11.30 MotoGP Q2

15.00 MotoGP Sprint

Domenica 28 aprile 2024, diretta (Sky, Now)

9.40-9.50 MotoGP Warm up

11 Moto3 Gara

12.15 Moto2 Gara

14 MotoGP Gara

Differita in chiaro su TV8