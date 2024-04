Jorge Martin vince la Sprint Race delle cadute: sul podio Acosta e Quartararo, cadono Bagnaia e Marquez

Non sono mancati i colpi di scena nella MotoGp Sprint Race del Gran Premio di Spagna, la quarta gara della stagione MotoGp. Oggi, sabato 27 aprile, a vincere sul tracciato andaluso è lo spagnolo Jorge Martin (Pramac Racing), davanti al connazionale Pedro Acosta (KTM) e a Fabio Quartararo, che ritrova il podio con la Yamaha.

Ottimo quarto Daniel Pedrosa (KTM), collaudatore della casa austriaca e ancora una volta capace di dimostrare, a 38 anni, tutta la sua classe.

Bene anche Franco Morbidelli (Yamaha), quinto, davanti a Raul Fernandez (Aprilia), sesto. La pista è asciutta, ma ci sono state tantissime cadute. Al terzo giro a finire a terra è Pecco Bagnaia, che finisce in mezzo a Binder, che lo chiude infilandosi all'interno e Bezzecchi. Per il torinese della Ducati, due volte campione del mondo MotoGp, un altro 0 che lo porta ora a dover recuperare ulteriori punti in classifica.

A pochi giri dal termine finiranno a terra lo stesso Binder, Bastianini, Alex Marquez, Vinales, Bezzecchi e Marc Marquez, quando era in testa alla gara, sempre per delle chiazze che hanno fatto parecchie vittime. L'otto volte campione del mondo riuscirà a ripartire e terminerà la gara in settima posizione. All'ultima curva, prima del traguardo, cadrà anche Johann Zarco, quando era sesto.

Domani, domenica 28 il Gran Premio di Spagna, il via alle ore 14.

MotoGp, Spagna: l'ordine d'arrivo della Sprint Race

J.Martin 19:52.682 P.Acosta +2.970 F.Quartararo +7.052 D.Pedrosa +7.102 F.Morbidelli +8.481 R.Fernandez +15.882 M.Marquez +18.131 A.Fernandez +18.278 M.Oliveira +18.418

MotoGp Sprint Race Spagna: classifica piloti aggiornata

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 92 pt

Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 63 pt

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 59 pt

Maverick Viñales (Aprilia Racing) 56 pt

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 50 pt

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 49 pt

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 39 pt

Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 39 pt

Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 26 pt

Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 25 pt

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 22 pt

Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 20 pt

Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 14 pt

Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 14 pt

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 11 pt

Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 9 pt

Joan Mir (Repsol Honda Team) 7 pt

Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 6 pt

Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 5 pt

Johann Zarco (Honda LCR) 5 pt

Alex Rins (Monster Yamaha Team) 3 pt

Takaaki Nakagami (Honda LCR) 2 pt

Luca Marini (Repsol Honda Team) 0