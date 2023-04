MotoGp oggi Jerez, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Quarto appuntamento della stagione per la MotoGp. Domenica 30 aprile si corre il Gp di Spagna, a Jerez de la Frontera. Un appuntamento da non perdere, quello sul mitico tracciato andaluso. Dopo tre gare in testa al Mondiale c’è Marco Bezzecchi con la Ducati del team Mooney VR46. 11 i punti di vantaggio su Pecco Bagnaia (Ducati), che vuole riscattarsi dopo i due errori in gara nelle domeniche di Austin e Termas de Rio Hondo.

MotoGp Jerez: gli orari in tv

Sky Sport MotoGP e Now, in streaming, trasmettono le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi. Su Tv8 saranno trasmesse, sabato 29 aprile, in chiaro, le qualifiche della Moto3, della Moto2 e della MotoGP e la Sprint Race della MotoGp. Domenica 30 aprile Tv8 trasmetterà in chiaro tutte le gare. Questa settimana, per la concomitanza con il Gp di Baku di F1, gli orari della domenica sono stati spostati un'ora avanti.

Sky Sport MotoGP - Now (diretta)

Venerdì 28 aprile

ore 9:00 - Moto3 FP1

ore 9:50 - Moto2 FP1

ore 10:45 - MotoGP FP1

ore 13:15 - Moto3 FP2

ore 14:05 - Moto2 FP2

ore 15:00 - MotoGP FP2

Sabato 29 aprile

ore 8:40 - Moto3 FP3

ore 9:25 - Moto2 FP3

ore 10:10 - MotoGP FP3

ore 10:50 - MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

ore 12:50 - Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 13:45 - Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 15:00 - Sprint Race MotoGP

Domenica 30 aprile

ore 10:45 - Warm up MotoGP

ore 12:00 - Moto3 Gara

ore 13:15 - Moto2 Gara

ore 15:00 - MotoGP Gara

TV8 in chiaro

