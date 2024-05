MotoGp Le Mans 2024, orari in tv: dove vedere il Gp di Francia in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Sesto Gran Premio della MotoGp 2024 nel weekend. Si corre il Gran Premio di Francia a Le Mans sulla leggendaria pista dove si disputa la 24 ore. I piloti si sfideranno sabato 11 maggio, nella Sprint Race, sulla distanza di 13 giri, mentre domenica 12 maggio percorreranno 27 giri prima della bandiera a scacchi.

Sarà una grande battaglia, il prosieguo di una stagione dove c'è sempre stato spettacolo. Dopo 5 appuntamenti al comando della classifica c'è Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) con 92 punti, davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia, 75 punti e all'altra Rossa ufficiale, quella di Enea Bastianini, 70 punti.

Pedro Acosta (KTM), autore di un grande passaggio di categoria dalla Moto2 alla MotoGp, è quarto in classifica con 69 punti, davanti all'Aprilia di Maverick Viñales, 63 punti, autore di una bellissima doppietta sul tracciato di Austin, a Marc Marquez, che ha ritrovato il sorriso con il passaggio in Ducati Gresini e il secondo posto in battaglia fino all'ultima curva a Jerez, con Bagnaia, nella gara precedente. Brad Binder (KTM) è settimo a 59 punti, segno di quanto sia corta la classifica, con ogni sorpasso che potrà rivelarsi decisivo.

Bagnaia, dopo la fantastica vittoria a Jerez, è a 17 punti da Jorge Martin, leader del mondiale e si presenta con i favori del pronostico, anche se dovrà fare i conti con un'agguerrita concorrenza. Sarà da tenere d'occhio anche il meteo che storicamente movimenta le gare sul tracciato dedicato a Ettore Bugatti.

MotoGp Jerez: gli orari e dove vederla in tv

Gli appassionati potranno seguire il Gran Premio di Francia di MotoGp interamente in diretta su Sky Sport e in streaming a pagamento su Now, SkyGo. TV8, sabato 11 maggio, trasmetterà in chiaro le qualifiche, la gara Sprint e la gara di domenica 12 maggio.

Venerdì 10 maggio, diretta (Sky, Now)

MotoGP Prove Libere 1: ore 10:45 11:30

MotoGP Prove: 15-16

Sabato 11 maggio (Sky, Now, TV)

MotoGP Prove Libere 2: ore 10:10-10:40

MotoGP Q1: ore 10:50-11:05 (anche su TV8)

MotoGP Q2: ore 11:15-11:30 (anche su TV8)

MotoGP Sprint: ore 15 (13 giri) (anche su TV8)

Domenica 12 maggio