MotoGp Le Mans, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Quinto Gp della stagione per la MotoGp. In questo weekend si corre in Francia a Le Mans dove si disputa il quinto appuntamento della stagione. A presentarsi da leader in terra francese è Bagnaia (Ducati) che grazie al successo di Jerez ha 22 punti di vantaggio su Bezzecchi (Mooney VR46).

Riflettori puntati sul ritorno in pista di Marc Marquez che ha saltato 3 gare dopo la caduta nella gara inaugurale a Portimao e su Danilo Petrucci (Ducati) che torna in sella alla Rossa per sostituire Enea Bastianini, ancora infortunato. Petrux, quando correva con il team Ducati ufficiale, su questa pista ottenne un terzo posto nel 2019 e una indimenticabile vittoria nel 2020.

MotoGp Le Mans, gli orari in tv

Sky Sport MotoGP trasmetterà prove, qualifiche e gare delle tre classi in diretta per gli abbonati, che potranno seguire tutto l'evento anche in streaming su NOW. Sabato 13 marzo, in chiaro, su Tv8, saranno trasmesse le qualifiche della Moto3, della Moto2 e della MotoGp e la Sprint race MotoGp. Tv8 trasmetterà le gare in differita in chiaro domenica. Qui trovate gli orari del weekend.

Sky Sport MotoGP - Now (diretta)

Sabato 13 maggio

ore 8:35: Moto3 FP3

pre 9:20: Moto2 FP3

ore 10:05: MotoGP FP3

ore 10:45: MotoGP Qualifiche

ore 12:05: MotoE - Gara 1 (live anche su Sky Sport Uno) Ore 12:45 - Moto3 Qualifiche

ore 13:40: Moto2 Qualifiche

ore 14:55: Sprint Race MotoGP

ore 17:30: MotoE Gara 2 (differita)

Domenica 14 maggio

ore 9:40: Warm up MotoGP

ore 11:00: Moto3 Gara

ore 12:15: Moto2 Gara

ore 14:00: MotoGP Gara

Programmazione TV8 - in chiaro

Sabato 13 maggio

ore 10:45 MotoGP Qualifiche

ore 12:45 Moto3 Qualifiche

ore 13:40 Moto2 Qualifiche

ore 14:55 Sprint Race MotoGP

Domenica 14 maggio differita