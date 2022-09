MotoGp Misano oggi in tv: dove vedere il Gran Premio in diretta (Sky e Tv8)

Weekend da non perdere per gli appassionati di motociclismo. Domenica 4 settembre si corre in Italia, a Misano, il quattordicesimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Pecco Bagnaia, reduce da 3 successi consecutivi nelle ultime 3 gare, vuole ridurre ulteriormente il gap in classifica da Fabio Quartararo (Yamaha) che ha 44 punti di vantaggio sul Ducatista e 32 su Aleix Espargarò (Aprilia). Bagnaia, però, dovrà scontare in pista una penalità di 3 posizioni in griglia rimediata nel corso delle prove libere. Il pilota torinese, convinto che la sessione fosse finita, ha rallentato alla fine delle prime libere, ostacolando Bastianini e Alex Marquez e la sua condotta è stata ritenuta pericolosa.

All’autodromo dedicato a Marco Simoncelli si concluderà la carriera di Andrea Dovizioso. Il pilota forlivese avrà il supporto di tutto il pubblico e onorerà l’impegno come tutti gli altri azzurri: Enea Bastianini, Luca Marini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Il tifo scatenato inizierà sin dalla gara della Moto3 dove Dennis Foggia è terzo, con 144 punti e deve recuperare il distacco in classifica dagli spagnoli Sergio Garcia, leader del campionato e Izan Guevara. Correranno a tutto gas anche Andrea Migno, Riccardo Rossi, Stefano Nepa e Alberto Surra.

In Moto2 la folla è pronta a sostenere Celestino Vietti, terzo nel Mondiale a 27 punti dal Giapponese Ogura che ha un punto di vantaggio su Augusto Fernandez. Punta a un grande risultato anche Tony Arbolino, mentre Lorenzo Dalla Porta, Stefano Manzi, Romano Fenati e Alessandro Zaccone sono pronti a dare il massimo proprio come Mattia Pasini che questa settimana lascerà la cabina di commento di Sky per tornare in sella come wild-card.

MotoGp Misano: gli orari della gara in diretta e in differita

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la quattordicesima prova del Mondiale MotoGp, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e sarà in chiaro anche su Tv8.

sabato 3 settembre: qualifiche Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

ore 12:35: qualifiche Moto3 (diretta in chiaro su TV 8)

ore 13:30: prove libere 4 MotoGP (diretta in chiaro su TV 8)

ore 14:10: qualifiche MotoGP (diretta in chiaro su TV 8)

domenica 4 settembre: Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini