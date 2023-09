Sprint Race MotoGp Misano oggi: dove vederla in diretta (Sky e Tv8)

Sarà una Sprint Race molto combattuta al Marco Simoncelli World Circuit. Le qualifiche di questa mattina hanno premiato Jorge Martin (Pramac), che partirà davanti a Bezzecchi (Mooney VR46) e a Bagnaia (Ducati), subito tra i migliori nelle prove in cui è tornato in pista, dopo aver ricevuto l'ok da parte dei medici del circuito, a meno di una settimana di distanza dal terribile incidente a Barcellona, in cui fortunatamente non ha riportato lesioni.

Quarto Vinales, ottimo secondo nella doppietta Aprilia in Catalogna. La Casa di Noale cerca un'altra vittoria. Stupisce nuovamente tutti Daniel Pedrosa (KTM), quinto, tornato in gara con una wild-card. Ottavo Luca Marini (Mooney VR46).

La Sprint Race a Misano si disputa alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Sky e in streaming su NOW, in chiaro su TV8. La griglia di partenza, decisa dalle qualifiche, come sempre sarà valida anche per la gara di domenica 10 settembre.

MotoGp Misano: la griglia di partenza

1) Martin J. Prima Pramac Racing Q2

2) Bezzecchi M. Mooney VR46 Team Q2

3) Bagnaia F. Ducati Lenovo Team Q2

4) Vinales M. Aprilia Racing Q2

5) Pedrosa D. Red Bull KTM Factory Racing Q2

6) Espargaro A. Aprilia Racing Q2

7) Binder B. Red Bull KTM Factory Racing Q2

8) Marini L. Mooney VR46 Team Q2

9) Marquez M. Repsol Honda Q2

10) Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team Q2

11) Marquez A. Gresini Racing MotoGP Q2

12) Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team Q2

13) Quartararo F. Monster Energy Yamaha Q1

14) Pirro M. Aruba.it Ducati Q1

15) Bradl S. Team HRC Q1

16) Zarco J. Prima Pramac Racing Q1

17) Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing Q1

18) Miller J. Red Bull KTM Factory Racing Q1

19) Morbidelli F. Monster Energy Yamaha Q1

20) Nakagami T. LCR Honda Q1

21) Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP Q1

22) Mir J. Repsol Honda Q1

23) Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing Q1