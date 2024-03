MotoGp oggi qualifiche Gp Portogallo 2024: dove vederle in diretta (Sky, Now e Tv8)

Secondo imperdibile appuntamento della stagione per gli appassionati di MotoGp. In questo weekend da venerdì 22 a domenica 24 marzo si corre il Gran Premio del Portogallo e si prevede spettacolo per la corsa tra i saliscendi dell'insidioso tracciato di Portimao.

Dopo la bella vittoria in Qatar, nella gara inaugurale della stagione, due settimane fa, Pecco Bagnaia si presenta da favorito. Il Ducatista, però, dovrà guardarsi da un'agguerrita concorrenza, a cominciare dal dominatore delle Sprint Race del sabato, il vice-campione del mondo Jorge Martin (Pramac Racing), da Brad Binder (KTM) e da Marc Marquez che, dopo aver chiuso in una positiva quarta posizione la sua prima gara con la Ducati del team Gresini, punta a tornare almeno sul podio.

Da seguire con interesse anche la gara di Enea Bastianini che a Losail ha concluso come sempre in crescita, tagliando il traguardo in quinta posizione.



MotoGp Portogallo: gli orari e dove vederlo in diretta

Il Gran Premio del Portogallo, sul tracciato di Portimao, sarà trasmesso integralmente per gli abbonati in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Le qualifiche e la Sprint Race di sabato saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8, mentre le gare di domenica di Moto3, Moto2 e MotoGp saranno trasmesse in differita su TV8. Qui trovate la programmazione completa.

Diretta MotoGp Portogallo (Sky, NOW)

Venerdì 22 marzo

ore 9:55: Moto3 FP1

ore 10:45: Moto2 FP1

ore 11:40: MotoGP FP1

ore 14:15: Moto3 FP2

ore 15:00: Moto2 FP2

ore 15:55: MotoGP Pre qualifiche

Sabato 23 marzo

ore 9:35: Moto3 FP3

ore 10:20: Moto2 FP3

ore 11:05: MotoGP FP3

ore 11:45: MotoGP Qualifiche

ore 13:10: MotoE Gara 1

ore 13:45: Moto3 Qualifiche

ore 14:40: Moto2 Qualifiche

ore 15:55: Sprint Race MotoGP

ore 17:45: MotoE Gara 2



Domenica 24 marzo

ore 10:40: MotoGP Warm up

ore 12:00: Moto3 Gara

ore 13:15: Moto2 Gara

ore 15:00: MotoGP Gara

TV8 in chiaro

Diretta:Sabato 23 marzo

ore 11:45: MotoGP Qualifiche

ore 13:45: Moto3 Qualifiche

ore 14:40: Moto2 Qualifiche

ore 15:55: Sprint Race MotoGP

Differita: Domenica 24 marzo