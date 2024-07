MotoGp Sachsenring 2024, gli orari in tv: dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara in diretta e in differita (Sky, Tv8 e Now)

Torna in pista la MotoGp con il nono appuntamento della stagione, il Gran Premio di Germania sul tracciato del Sachsenring. Pecco Bagnaia, dopo il dominio ad Assen della scorsa settimana, ha ridotto a 10 punti il distacco in classifica dal leader del Mondiale, Jorge Martin (Pramac Racing).

Il torinese della Ducati, che ha 190 punti, lotta per il suo terzo titolo iridato consecutivo in MotoGp, cercherà di riconquistare la vetta prima della pausa estiva. Pecco dovrà fare i conti proprio con Martin, in testa con 200 lunghezze.

Marc Marquez, terzo nel Mondiale con 142 punti, cerca sulla pista del Sachsenring la sua prima vittoria con la Ducati del team Gresini sulla pista dove vanta il record di vittorie, 11, di cui 8 in MotoGp.

In crescita anche Enea Bastianini (Ducati), quarto in classifica con 136 punti e terzo nel Gran Premio d'Olanda dopo una grande rimonta.

MotoGp Sachsenring 2024: gli orari e dove vederla in tv

Il nono appuntamento del mondiale MotoGp, il Gran Premio di Germania sul tracciato del Sachsenring, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo.

Le qualifiche e la Sprint race del sabato saranno visibili anche in chiaro su TV8, mentre domenica le gare delle tre classi Moto3, Moto2 e MotoGp saranno trasmesse in differita.

1) Sabato 6 luglio

Diretta: Sky Sport, Now, SkyGo e in chiaro su TV8

MotoGP Prove Libere 2: ore 10:10-10:40

MotoGP Q1: ore 10:50:11:05

MotoGP Q2: ore 11:15-11:30

MotoGP Sprint Race (15 giri): ore 15

2) Domenica 7 luglio

Diretta: Sky Sport, Now, SkyGo

MotoGP warm-up: ore 9:40-9:50

MotoGP Gara: ore 14

Differita TV8