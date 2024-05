MotoGp, Aleix Espargarò trionfa nella Sprint Race del Gp di Catalogna: Marquez 2°, Bagnaia butta via la vittoria all'ultimo giro

Aleix Espargarò (Aprilia) ha vinto il Gran Premio della Catalogna, davanti a Marquez e Pedro Acosta. Podio tutto spagnolo in una mini-gara dove non sono mancate le emozioni e i colpi di scena grazie alle difficoltà di una pista che mette a dura prova l'abilità dei piloti.

A sorridere alla fine sono i piloti di casa con Marc Marquez (Gresini Racing) che rimonta dalla 14esima posizione e chiude secondo e Pedro Acosta che taglia il traguardo in terza posizione dopo un'altra gara che conferma quanto questo rookie sia diventato da subito un protagonista della classe regina del Motomondiale.

Jorge Martin (Pramac), quarto ed Enea Bastianini (Ducati), quinto, si portano a casa punti preziosi per la loro classifica che diventano ancora più pesanti vista la caduta di Pecco Bagnaia. Il due volte campione del mondo MotoGp era stato splendido protagonista e si stava involando verso una vittoria importante, che avrebbe avuto un buon peso in termini di punti e di fiducia.

Purtroppo, però, ha commesso un errore proprio all'ultimo giro, quando mancava soltanto la bandiera a scacchi. Pecco, però, domani, domenica 26 maggio, partirà nuovamente dalla seconda casella dello schieramento di partenza. Avrà quindi la possibilità di riscattare l'errore odierno e di prendersi una bella rivincita sulla pista dove nove mesi fa ebbe un terribile incidente, venne investito dall'incolpevole Binder e visse una delle peggiori esperienze della sua carriera.

MotoGp Sprint Race, Gp Catalogna: ordine di arrivo

1) A. Espargaro

2) M. Marquez

3) P. Acosta

4) J. Martin

5) E. Bastianini

6) F. Di Giannantonio

7) J. Miller

8) M. Vinales

9) M. Bezzecchi

10) F. Quartararo

11) F. Morbidelli

12) A. Rins

13) T. Nakagami

14) A. Marquez

15) J. Mir

16) L. Marini

17) A. Fernandez

18) S. Bradle

F. Bagnaia OUT

M. Oliveira OUT

J. Zarco OUT

B. Binder OUT

R. Fernandez OUT