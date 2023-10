MotoGp oggi Thailandia, orari in tv: dove vederla in diretta (Sky, Now e Tv8)

Torna nel weekend la MotoGp. Una settimana dopo la vittoria di Johann Zarco (Pramac Racing) che si è imposto a Phillip Island, si correrà in Thailandia, a Buriram. Il Gp d'Australia era stato anticipato per allerta meteo e ha poi visto l'annullamento della Gara Sprint inizialmente rinviata a domenica.

Pecco Bagnaia (Ducati), che nel Gp precedente ha sfruttato il quinto posto del rivale spagnolo che si è piantato a un giro dalla fine pagando cara la scelta di montare la gomma morbida al posteriore, si presenta al Chang International Circuit, per il diciassettesimo round della stagione 2023, con 27 punti di vantaggio. A quattro gare dalla fine, con altrettante Sprint Race, non sono ammessi errori.

MotoGp Thailandia: gli orari in tv

Il Gran Premio della Thailandia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e Sky Go. In chiaro su TV saranno trasmesse le qualifiche e la Sprint race del sabato e le tre classi in differita domenica. Qui trovate la programmazione completa.

Diretta: Sky Sport, Now e SkyGo

Venerdì 27 ottobre

ore 4: Moto3 FP1

ore 4:50: Moto2 FP1

ore 5:45: MotoGP FP1

ore 8:15: Moto3 FP2

ore 9:05: Moto2 FP2

Ore 10:00: MotoGP P

Sabato 28 ottobre

ore 3:40: Moto3 FP3

ore 4:25: Moto2 FP3

ore 5:10: MotoGP FP2

ore 5:50: MotoGP Qualifiche

ore 7:50: Moto3 Qualifiche

ore 8:45: Moto2 Qualifiche

ore 10: Sprint Race MotoGP

Domenica 29 ottobre

ore 4:40: MotoGP Warm up

ore 6: Moto3 Gara

ore 7:15: Moto2 Gara

ore 9: MotoGP Gara

diretta TV8 (in chiaro)

Sabato 28 ottobre

ore 5:50: MotoGP Qualifiche

ore 7:50: Moto3 Qualifiche

ore 8:45: Moto2 Qualifiche

ore 10: Sprint Race MotoGP

Differita, domenica 29 ottobre