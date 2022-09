MotoGp Aragon oggi in tv: dove vedere il Gran Premio in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Torna la MotoGp per il Gran Premio di Aragon. La prima di tre gare consecutive sarà importantissima per la battaglia iridata che vede al comando Fabio Quartararo (Yamaha), il campione del mondo in carica, con 30 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia (Ducati) e 33 su Aleix Espargarò (Aprilia).

Il pilota torinese della Ducati si presenta con 4 vittorie consecutive, primo pilota Ducati a riuscire in tale impresa. Il morale è alto per sognare una rimonta nel Mondiale. Sullo storico tracciato di Aragon, nei 23 giri di gara, si rivedrà in azione anche Marc Marquez. Il pilota spagnolo è tornato in pista in sella alla sua Honda dopo 110 giorni dall’operazione all’omero. Nelle libere del venerdì ha messo a segno un ottavo tempo, niente male per un pilota che ufficialmente è qui soltanto per riprendere confidenza con la moto. C’è grande curiosità su come si comporterà in gara.

MotoGp Aragon: gli orari della gara in diretta e in differita

Il weekend di Aragon, le qualifiche di sabato 17 settembre e di domenica 18 settembre, saranno trasmesse in diretta per gli abbonati su Sky e saranno in diretta in diretta in chiaro anche su Tv8. Qui trovate gli orari del weekend.

sabato 17 settembre: qualifiche Gran Premio di Aragon (diretta su Sky e in chiaro anche su Tv8)

ore 12:35: qualifiche Moto3

ore 13:30: prove libere 4 MotoGP

ore 14:10: qualifiche MotoGP

ore 15:10: qualifiche Moto2

domenica 18 settembre: Gran Premio di Aragon (Sky e Tv8)