MotoGp oggi in tv, dove vedere il Gp dell'Argentina in diretta e in differita

Domenica 3 aprile il Motomondiale torna in pista per il Gran Premio d'Argentina, la terza prova della stagione. Dopo i primi 2 appuntamenti del campionato, in Qatar e in Indonesia, i piloti italiani sono in testa in tutte e tre le classi. Enea Bastianini (Gresini Racing) guida la classifica della MotoGp, Celestino Vietti è in testa alla classifica della Moto 2, mentre Denis Foggia guida la graduatoria della Moto3.

Andrà, invece, a caccia del riscatto Pecco Bagnaia (Ducati) che sinora ha raccolto soltanto un punto (Qui abbiamo raccolto 5 temi chiave di questa corsa).

Di seguito trovate tutti gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp Argentina oggi in tv: gli orari Sky e Tv8

Gli orari del Gran Premio dell'Argentina della MotoGp sono stati riformulati a causa del blocco di un aereo cargo in Kenya, a Mombasa.

Per questo è stata soppressa la terza sessione di prove libere e le altre due si svolgeranno sabato 2 aprile, la prima alle 15.35 e la seconda alle 18:25. Il warm-up comincerà alle ore 15.30 e durerà 30 minuti invece di 20. Invariato l'orario di partenza della gara fissato per domenica 3 aprile alle ore 20.

La terza gara della stagione 2022 della MotoGp, il Gran Premio dell'Argentina, sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport MotoGp, in streaming su Sky GO e su NOW e in differita in chiaro su Tv8.

Sabato 2 aprile

Ore 15.35 diretta prove libere 1 Sky Sport MotoGP

Ore 18.25: diretta prove libere 2 Sky Sport MotoGP

Ore 21.25: diretta prove libere 3 Sky Sport MotoGP

Ore 22.05: diretta qualifiche Sky Sport MotoGP

Ore 23.15: qualifiche in differita su TV8

Domenica 3 aprile