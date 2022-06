Undicesimo appuntamento stagionale per la MotoGp. I protagonisti del Motomondiale si sfidano nella Cattedrale di Assen, in uno degli appuntamenti più attesi del calendario.

In testa al campionato c'è il campione del mondo Fabio Quartararo, che ha ipotecato il titolo visto il distacco sugli inseguitori Aleix Espargaerò (Aprilia), su cui ha 44 punti di vantaggio, Enea Bastianini (Gresini Racing), che deve recuperare 61 punti e Pecco Bagnaia che tra cadute e sfortuna ha 91 punti di distacco.

In Olanda si correrà l'ultima Gran Premio prima di una lunga pausa estiva con il Motomondiale che poi saluterà gli appassionati fino alla successiva gara in calendario, il Gran Premio di Gran Bretagna, domenica 7 agosto.

MotoGp oggi in tv: dove vedere il Gp di Assen in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Questa settimana il Gran Premio di Olanda ad Assen sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e in differita su Tv8. Qui trovate gli orari in tv.

MotoGp Assen: orari Diretta Sky

Qualifiche sabato 25 giugno

9,00 Moto3, Prove libere 3

9,55 Moto GP, Prove libere 3

10,55 Moto2, Prove libere 3

12,35 Moto3, Qualifiche ? Q1

13,00 Moto3, Qualifiche ? Q2

13,30 Moto GP, Prove libere 4

14,10 Moto GP, Qualifiche ? Q1

14,35 Moto GP, Qualifiche ? Q2

15,10 Moto2, Qualifiche ? Q1

15,35 Moto2, Qualifiche ? Q2

Gara domenica 26 giugno

9,00 Moto3, Warm Up

9,20 Moto2, Warm Up

9,40 MotoGP, Warm Up

11: Gara Moto3

12,20: Gara Moto2

14: Gara MotoGP

MotoGp Assen: orari Tv8

Sabato 25 giugno

15.30 differita qualifiche

Domenica 26 giugno

14.15: Gara Moto3 Differita

15.30: Gara Moto2 Differita

17.15: Gara MotoGP Differita