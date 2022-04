MotoGp oggi in tv, dove vedere il Gp delle Americhe in diretta e in differita

Domenica 10 aprile sul tracciato di Austin si disputerà il Gran Premio delle Americhe, la quarta prova del Mondiale MotoGp. Dopo la vittoria della scorsa settimana in Argentina si sono meritatamente accesi i riflettori sull’Aprilia di Aleix Espargarò che è sorprendentemente in testa al Mondiale.

Marc Marquez, però, dopo aver avuto l’ok dei medici che hanno confermato come abbia nuovamente superato i problemi per la diplopia, rientra proprio a Austin dove vanta una clamorosa striscia di vittorie consecutive.

L’alfiere della Honda darà il massimo per colmare il divario nella classifica iridata, proprio come Pecco Bagnaia (Ducati), che finora nelle prime tre gare ha come miglior risultato il quinto posto a Termas de Rio Hondo.

Sarà un’altra gara emozionante in un campionato che al momento non ha un vero dominatore. Il Gran Premio delle Americhe si annuncia, pertanto, molto interessante, qui abbiamo individuato 5 temi chiave.

Tutte da seguire anche le classi minori con la Moto2 che vede in testa Celestino Vietti e la Moto3 che vede Dennis Foggia in seconda posizione a soli 4 punti di distacco dalla vetta.

Di seguito trovate tutti gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp Austin oggi in tv: gli orari Sky e Tv8

sabato 9 aprile

ore 19:35 qualifiche Moto2 Sky Sport MotoGP;

ore 20:30 prove libere 4 MotoGP Sky Sport MotoGP;

ore 21:10 qualifiche MotoGP Sky Sport MotoGP;

ore 22:05 qualifiche Moto3 Sky Sport MotoGP;

ore 23:15 sintesi qualifiche moto3, moto2 e MotoGP qualifiche in differita su TV8.

domenica 10 aprile