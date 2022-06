A una settimana di distanza dal Mugello la MotoGp è nuovamente pronta a scendere in pista. Domenica 5 giugno si corre il Gran Premio della Catalogna, la nona prova della stagione MotoGp. Domenica scorsa, 29 maggio, Pecco Bagnaia ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale, vincendo per la prima volta in carriera al Mugello.

Il pilota torinese della Ducati con questo successo si è portato a 41 punti di distacco dal leader del Mondiale, Fabio Quartararo.

Quella in terra catalana sarà sicuramente una trasferta importantissima anche per Aleix Espagarò, terzo al Mugello e a soli 8 punti dal leader del campionato e per Enea Bastianini che dovrà riscattarsi dall'errore del Mugello. Il giovane pilota riminese del team Gresini ha 28 punti dalla vetta.

MotoGp oggi in tv: dove vedere il Gp di Catalogna in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Il Montmelò è pronto ad accogliere lo spettacolo del Motomondiale con le sue curve veloci e le sue potenti staccate. Le emozioni non mancheranno in una gara di 24 giri sulla distanza di 111 chilometri.

Questa settimana la MotoGp sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGp, canale 208, su Sky Sport 1, canale 201 e in streaming su Sky Go. Tv8 trasmetterà l'evento in differita. Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

sabato 4 giugno

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

dalle ore 15.30 sintesi delle qualifiche Moto 3, Moto GP e Moto 2.

domenica 5 giugno