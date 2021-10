MotoGp oggi in tv, orari Gp Austin: dove vedere la gara su Sky, Dazn e Tv8

Sulla pista statunitense Bagnaia spera di ridurre il distacco dal leader del Mondiale Quartararo. Gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

Il Motomondiale torna in scena negli USA in questo weekend. Mancano quattro gare al termine della stagione e in testa alla classifica, con 48 punti di vantaggio, c’è il francese della Yamaha Fabio Quartararo.

Il suo primo inseguitore è il torinese della Ducati Pecco Bagnaia che ha 48 lunghezze di svantaggio in classifica ed è reduce da due vittorie consecutive a Aragon e a Misano con cui sta cercando di alimentare il suo sogno Mondiale.

Sarà una gara da non perdere (qui trovate i 5 motivi per cui dovete vedere il Gran Premio delle Americhe) che sarà cruciale per il destino di questo campionato. Qui di seguito trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp oggi tv, orari Gp Austin

Il fuso orario americano cambia gli orari a cui siamo abituati durante la stagione europea. Le prove ufficiali e la gara della MotoGp potremo vederli comodamente all’ora di cena. Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta per gli abbonati da Sky e Dazn, mentre per vederli in chiaro bisognerà attendere la differita su Tv8.

Ecco, in sintesi, gli orari del weekend per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

Sabato 2 ottobre

Moto3: qualifiche (diretta Sky, Dazn ore 19:30);

Moto2: qualifiche (diretta Sky, Dazn ore 22.10);

MotoGp: qualifiche (diretta Sky, Dazn ore 21.10, differita TV8 dalle 23.15).

Domenica 3 ottobre

Moto3: gara (diretta Sky-Dazn ore 18, differita TV8 ore 20.15);

Moto2: gara (diretta Sky-Dazn ore 19.20, differita TV8 ore 21.30);

MotoGp: gara (diretta Sky-Dazn ore 21, differita TV8 ore 23.15).

