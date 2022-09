MotoGP Buriram oggi in tv: dove vedere il Gran Premio della Thailandia in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Sarà una gara da non perdere per gli appassionati di MotoGP. Domenica 2 ottobre si corre il GP della Thailandia, sul tracciato di Buriram. In testa alla classifica, a quattro gare dal termine, c'è Fabio Quartararo con 219 punti, tallonato da Pecco Bagnaia a quota 201.

Il pilota torinese della Ducati, dopo aver perso una buona occasione con la caduta di Motegi, vuole riprendere la rincorsa al campione del mondo in carica. In terza posizione continua a inseguire i sogni iridati Aleix Espargarò (Aprilia). Alle speranze di vincere clamorosamente il Mondiale non ha rinunciato neppure Enea Bastianini (Gresini Racing), che ha 170 punti. Il riminese, futuro pilota del team ufficiale Ducati, sarà nuovamente osservato speciale. Aiuterà Bagnaia o continuerà a giocarsi le sue carte?

Il Gp di Thailandia, causa pandemia Covid, manca dal calendario della MotoGp dal 2019. Il suo ritorno arriva in un momento cruciale con la pioggia, prevista per domenica, che potrebbe regalare ulteriore incertezza.

MotoGp Thailandia: gli orari del Gp in diretta e in differita

Il Gp della Thailandia di MotoGp, sul tracciato di Buriram, sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8.

sabato 1 ottobre: qualifiche, diretta Sky, differita Tv8

Qualifiche Moto 3: ore 7.35

Qualifiche Moto 2: ore 8.30

Libere 4 MotoGP: ore 9.25

Qualifiche MotoGp: ore 10.05

Sintesi qualifiche in chiaro su Tv8: ore 13.45

Domenica 2 ottobre, Gp Giappone (diretta Sky, differita Tv8)

Ore 7.00 Gara Moto 3

Ore 8.20 Gara Moto 2

Ore 10.00 Gara Moto gp

Differita Tv8