MotoGp Misano oggi in tv: dove vedere il Gran Premio in diretta (Sky e Tv8)

Weekend da non perdere per gli appassionati di motociclismo. Domenica 4 settembre si corre in Italia, a Misano, il quattordicesimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Pecco Bagnaia, reduce da 3 successi consecutivi nelle ultime 3 gare, vuole ridurre ulteriormente il gap in classifica da Fabio Quartararo (Yamaha) che ha 44 punti di vantaggio sul Ducatista e 32 su Aleix Espargarò (Aprilia). Bagnaia, però, dovrà scontare in pista una penalità di 3 posizioni in griglia rimediata nel corso delle prove libere. Il pilota torinese, convinto che la sessione fosse finita, ha rallentato alla fine delle prime libere, ostacolando Bastianini e Alex Marquez e la sua condotta è stata ritenuta pericolosa.

All?autodromo dedicato a Marco Simoncelli si concluderà la carriera di Andrea Dovizioso. Il pilota forlivese avrà il supporto di tutto il pubblico e onorerà l?impegno come tutti gli altri azzurri: Enea Bastianini, Luca Marini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Il tifo scatenato inizierà sin dalla gara della Moto3 dove Dennis Foggia è terzo, con 144 punti e deve recuperare il distacco in classifica dagli spagnoli Sergio Garcia, leader del campionato e Izan Guevara. Correranno a tutto gas anche Andrea Migno, Riccardo Rossi, Stefano Nepa e Alberto Surra.

In Moto2 la folla è pronta a sostenere Celestino Vietti, terzo nel Mondiale a 27 punti dal Giapponese Ogura che ha un punto di vantaggio su Augusto Fernandez. Punta a un grande risultato anche Tony Arbolino, mentre Lorenzo Dalla Porta, Stefano Manzi, Romano Fenati e Alessandro Zaccone sono pronti a dare il massimo proprio come Mattia Pasini che questa settimana lascerà la cabina di commento di Sky per tornare in sella come wild-card.

MotoGp Misano: gli orari della gara in diretta e in differita

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la quattordicesima prova del Mondiale MotoGp, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e sarà in chiaro anche su Tv8.

sabato 3 settembre: qualifiche Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

ore 12:35: qualifiche Moto3 (diretta in chiaro su TV 8)

ore 13:30: prove libere 4 MotoGP (diretta in chiaro su TV 8)

ore 14:10: qualifiche MotoGP (diretta in chiaro su TV 8)

domenica 4 settembre: Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

ore 11:00: gara Moto3 (diretta in chiaro su TV 8)

ore 12:20: gara Moto2 (diretta in chiaro su TV 8)

ore 14:00: gara MotoGP (diretta in chiaro su TV 8)

MotoGp, Misano: la griglia di partenza

1)Jack Miller (Ducati) in 1?31?899

2)Francesco Bagnaia (Ducati) in 1?31?914

3) Enea Bastianini (Ducati) in 1?32?014

4) Marco Bezzecchi (Ducati) in 1?32?048

5) Maverick Vinales (Aprilia) in 1?32?118

6) Johann Zarco (Ducati) in 1?32?169

7)Luca Marini (Ducati) in 1?32?226

8) Fabio Quartararo (Yamaha) in 1?32?246

9)Aleix Espargaro (Aprilia) in 1?32?577

10) Miguel Oliveira (Ktm) in 1?32?775

11)Franco Morbidelli (Yamaha) in 1?33?351

12)Alex Rins (Suzuki) in 1?33?438

13) Jorge Martin (Ducati) in 1?32?015 (primo degli esclusi dalla Q2)

14)Fabio Di Giannantonio (Ducati) in 1?32?276

15) Brad Binder (Ktm) in 1?32?600

16) Alex Marquez (Honda) in 1?32?631

17) Michele Pirro (Ducati) in 1?32?658

18) Andrea Dovizioso (Yamaha) in 1?32?663

19) Pol Espargaro (Honda) in 1?32?826

20) Stefan Bradl (Honda) in 1?32?838

21)Darryn Binder (Yamaha) in 1?33?331

22)Takaaki Nakagami (Honda) in 1?33?484

23) Kazuki Watanabe (Suzuki) in 1?36?289

24) Remy Gardner (Ktm) in 1?44?690

25) Raul Fernandez (Ktm) in 1?46?732