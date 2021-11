MotoGp oggi in tv, orari Gp Valencia: dove vedere la gara in diretta e in chiaro (Sky, Dazn e Tv8)

14 novembre 2021. La gara della MotoGp di domenica, sul tracciato Riccardo Tormo di Valencia, sarà un appuntamento indimenticabile. Valentino Rossi si prepara a correre per l’ultima volta in MotoGp. La sua carriera nel Motomondiale si chiuderà dopo 26 stagioni.

Tutti i piloti della griglia, al termine della gara, sono pronti a tributare il loro omaggio al grande campione di Tavullia, che in carriera ha vinto 9 mondiali e ha regalato infinite emozioni a tutti i suoi tifosi.

Prima, però, si daranno battaglia nell’ultimo Gran Premio del 2021. Favorito, visto l’attuale momento di forma, è il pilota torinese della Ducati, Pecco Bagnaia, vincitore dell’ultimo appuntamento in Portogallo la scorsa settimana.

La Ducati, dopo aver vinto il titolo costruttori, andrà sicuramente all’attacco per chiudere al meglio la stagione. Fabio Quartararo (Yamaha), il campione del mondo 2021, sicuramente cercherà di chiudere con un acuto l’annata in cui ha vinto il titolo.

Sarà bagarre tra Enea Bastianini (Ducati Avintia) e Jorge Martin per il titolo di Rookie of the Year. Entrambi hanno dimostrato durante l’anno di essere grandi protagonisti dell’attuale MotoGp e di avere tutte le carte in regola per fare ancora meglio in futuro.

Mancherà nuovamente Marc Marquez, dopo 2 vittorie a Austin e a Misano, ha saltato il Gran Premio del Portogallo e dovrà recuperare da un infortunio che sembra più grave del previsto. La speranza è quello di vederlo in piena forma nei test prestagionali in programma a febbraio 2022 a Sepang.

Di seguito trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp, oggi in tv: gli orari Sky, Dazn e Tv8

Il Gran Premio della Comunità Valencia, l'ultima prova della MotoGp 2021, sarà trasmesso per gli abbonati in diretta su Sky e Dazn e sarà in chiaro su Tv8 e in streaming sul sito Tv8 a questo indirizzo.

sabato 13 novembre

ore 12:35, qualifiche Moto3 (diretta Sky, Dazn e Tv8);

ore 14:10, qualifiche MotoGp (diretta Sky, Dazn, Tv8);

ore 15.10, qualifiche Moto2 (diretta Sky, Dazn, Tv8).

domenica 14 novembre

ore 11, gara Moto3 (diretta Sky, Dazn, Tv8);

ore 12,20 Moto2 (diretta Sky, Dazn, Tv8);

ore 14.00 MotoGp (diretta Sky, Dazn, Tv8).

Qui potete seguire le gare in diretta streaming su Tv8.