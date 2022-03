MotoGp oggi in tv, dove vedere il Gp dell'Indonesia in diretta e in differita

Domenica 20 marzo il Motomondiale torna in pista per il Gran Premio dell'Indonesia, la seconda prova della stagione. L'Italia, dopo l'esaltante esordio nel Gran Premio del Qatar con la tripletta grazie alle vittorie di Andrea Migno, in Moto3, Celestino Vietti, in Moto2 ed Enea Bastianini (Gresini Racing), in MotoGp, spera in un'altra giornata di gloria.

A Mandalika punta a riscattarsi anche Pecco Bagnaia (Ducati) che invece a Losail era incappato in un brutto errore. Sarà sicuramente una corsa tutta da seguire (qui abbiamo individuato 5 temi chiave di questa corsa). Di seguito trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp, oggi in tv: gli orari Sky e Tv8

La seconda gara della stagione 2022 della MotoGp, il Gran Premio dell'Indonesia, sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport MotoGp, in streaming su Sky GO e su NOW e in differita in chiaro su Tv8.

Sabato 19 marzo: qualifiche

Moto3

Qualifiche: 5:35-5:50 diretta qualifiche su Sky MotoGp

Moto2

Qualifiche: 6:30-7:10 diretta qualifiche su Sky MotoGp

MotoGP

Qualifiche: 8:05-8:45 diretta qualifiche su Sky MotoGp

Ore 13:00 sintesi qualifiche in differita in chiaro su TV8

Domenica 20 marzo: gara

gara: 5:00 diretta gara Moto3 su Sky MotoGp

gara: 6:20 diretta gara Moto 2 su Sky MotoGp

gara: 8:00 diretta gara MotoGp su Sky MotoGp

ore 12:15 gara su Tv8 in differita della Moto3

ore 13:30: gara su Tv8 differita della Moto2

ore 15:15: gara su Tv8 differita MotoGP

MotoGP, la griglia di partenza del GP Indonesia

1 Fabio Quartararo 01'31.0670

2 Jorge Martin 01'31.2800

3 Johann Zarco 01'31.3780

4 Brad Binder 01'31.4330

5 Enea Bastianini 01'31.5040

6 Francesco Bagnaia 01'31.5070

7 Miguel Oliveira 01'31.5660

8 Alex Rins 01'31.5820

9 Jack Miller 01'31.7140

10 Aleix Espargaro' 01'31.7230

11 Fabio Di Giannantonio 01'31.8290

12 Luca Marini 01'31.6660

13 Marco Bezzecchi 01'31.6950

14 Marc Marquez 01'31.8300

15 Franco Morbidelli 1'32.336 (penalizzato di tre posizioni)

16 Pol Espargaro' 01'31.8310

17 Andrea Dovizioso 01'31.8700

18 Joan Mir 01'31.8750

19 Alex Marquez 01'31.9870

20 Maverick Vinales 01'32.0060

21 Raul Fernandez 01'32.1220

22 Remy Gardner 01'32.1400

23 Darryn Binder 01'32.2990

24 Takaaki Nakagami 1'32.330