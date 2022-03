MotoGp oggi in tv e streaming, dove vedere il Gp dell'Indonesia in diretta e in differita

Domenica 20 marzo il Motomondiale torna in pista per il Gran Premio dell'Indonesia, la seconda prova della stagione. L'Italia, dopo l'esaltante esordio nel Gran Premio del Qatar con la tripletta grazie alle vittorie di Andrea Migno, in Moto3, Celestino Vietti, in Moto2 ed Enea Bastianini (Gresini Racing), in MotoGp, spera in un'altra giornata di gloria.

A Mandalika punta a riscattarsi anche Pecco Bagnaia (Ducati) che invece a Losail era incappato in un brutto errore. Sarà sicuramente una corsa tutta da seguire (qui abbiamo individuato 5 temi chiave di questa corsa). Di seguito trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp, oggi in tv: gli orari Sky e Tv8

La seconda gara della stagione 2022 della MotoGp, il Gran Premio dell'Indonesia, sarà trasmesso per gli abbonati su Sky Sport MotoGp, in streaming su Sky GO e su NOW e in differita in chiaro su Tv8.

Sabato 19 marzo: qualifiche

Moto3

Qualifiche: 5:35-5:50 diretta qualifiche su Sky MotoGp

Moto2

Qualifiche: 6:30-7:10 diretta qualifiche su Sky MotoGp

MotoGP

Qualifiche: 8:05-8:45 diretta qualifiche su Sky MotoGp

Ore 13:00 sintesi qualifiche in differita in chiaro su TV8

Domenica 20 marzo: gara