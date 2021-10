MotoGp oggi in tv, Gp Misano: orari diretta e differita (Sky, Dazn, Tv8)

Domenica 24 ottobre, sul tracciato di Misano, dedicato al compianto Marco Simoncelli, si disputerà il Gran Premio Nolan del Made in Italy e della Riviera romagnola.

Sarà la seconda corsa stagionale sul circuito romagnolo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Fabio Quartararo può laurearsi campione del mondo.

Qui trovate cinque motivi per cui questa corsa sarà tutta da seguire.

Sarà l’ultima gara in Italia di Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo, che abita a Tavullia a due passi dal circuito dove ha vinto tre volte in carriera, domenica correrà per l’ultima volta sulla sua pista di casa. Per l'occasione sono stati organizzati grandi e imperdibili festeggiamenti.

La coreografia sarà in grado di coinvolgere sia gli spettatori presenti in circuito che tutti coloro che seguiranno la gara comodamente dal proprio divano.

Di seguito trovate gli orari degli appuntamenti in programma in questo weekend per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp oggi in tv, Gp Misano: gli orari Sky, Danz e Tv8

Il Gran Premio Nolan del Made in Italy, la terzultima prova della stagione della MotoGp sulla pista di Misano, sarà trasmesso in diretta su Sky e Dazn per gli abbonati e in differita in chiaro su Tv8.

1) sabato 23 ottobre (Diretta Sky e Dazn)

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15;

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50;

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50.

La sintesi delle qualifiche sarà trasmessa in differita dalle ore 15:30 su Tv8 (sintesi Moto3, Moto2, MotoGp).

2) Domenica 24 ottobre (Diretta Sky e Dazn)

Gara Moto3: 11:00;

Gara Moto2: 12:20;

Gara MotoGP: 14:00.

Il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, a differenza delle altre gare italiane, sarà trasmesso su Tv8 in chiaro soltanto in differita. Qui di seguito trovate gli orari: