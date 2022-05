MotoGp oggi in tv: dove vedere il Mugello in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Tutto è pronto per l’ottavo appuntamento della stagione MotoGp. Si corre il Gran Premio d’Italia sulle colline del Mugello. Una gara che è da sempre sinonimo di spettacolo, grazie alla bellezza di questo tracciato, che presenta curve lente che si alternano a curve veloci, per 5.245 metri che hanno sempre regalato adrenalina ai piloti e al numerosissimo pubblico che tradizionalmente accorre per seguire l'evento da tutta Italia e dall'estero.

Quest’anno sarà il primo senza Valentino Rossi in pista, ma i tanti tifosi sosterranno i piloti italiani impegnati in tutte e 3 le classi. In particolare, in MotoGp i riflettori sono puntati su Enea Bastianini, terzo nel Mondiale con 94 punti, a 8 punti dal leader, il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) e su Pecco Bagnaia.

I due stanno vivendo un'annata diametralmente opposta. Il pilota riminese, 24 anni, in sella alla Ducati 2021 del team Gresini è definitivamente sbocciato. Dopo aver vinto all'esordio in Qatar, si è ripetuto a Austin e nell'ultima gara a Le Mans. La Ducati gli ha messo gli occhi addosso da tempo e sembra intenzionata a dargli una moto ufficiale per la stagione 2022.

Pecco Bagnaia, invece, è a 46 punti dalla vetta, ha vinto una sola gara, il Gran Premio di Spagna e ha due zero in casella, nella gara inaugurale in Qatar e in Francia, mentre stava cercando di recuperare proprio su Bastianini. Il pilota torinese non deve commettere errori se vuole tornare in corsa per il campionato. In Moto2 riceveranno il sostegno della folla Celestino Vietti, il pilota del team di Valentino Rossi (Mooney VR46), leader del mondiale con 108 punti, 16 di vantaggio su primo inseguitore Ogura e Tony Arbolino, che ha 70 punti in campionato e che ha necessità di riscattare le deludenti gare in Portogallo e in Francia.

Anche Dennis Foggia conta sul sostegno del pubblico del Mugello per recuperare i 17 punti sul leader del suo campionato, Sergio Garcia.

MotoGp oggi in tv: dove vedere il Mugello in diretta

Il Gran Premio d'Italia al Mugello quest'anno si svolge nello stesso weekend in cui la F1 corre a Montecarlo. Questi saranno gli orari nel fine settimana. Le qualifiche della MotoGp saranno sabato 28 maggio alle 14.10, mentre le gare di domenica inizieranno dalle 11 con il via delle Moto3, cui seguirà la Moto2 alle 12.20 e la MotoGp alle 14. Le qualifiche e la gara della MotoGp, che andranno come sempre in onda su Sky, saranno anche in diretta in chiaro su Tv8.

Sabato 28 maggio

Orari Qualifiche Diretta su Sky e Tv8

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche

Domenica 29 maggio

Orari Gare diretta su Sky e su Tv8

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

MotoGp Mugello: la griglia di partenza

1ª Fila: 1. Fabio Di Giannantonio (Ducati Team Gresini); 2. Marco Bezzecchi (Ducati Team VR46); Luca Marini (Ducati Team VR46)

2ª Fila: 4. Johann Zarco (Ducati Team Pramac); 5. Francesco Bagnaia (Ducati); Fabio Quartararo (Yamaha)

3ª Fila: 5. Aleix Espargaro (Aprilia); 6. Takaaki Nakagami (Honda Team LCR); Pol Espargaro (Honda)

4ª Fila: 10. Enea Bastianini (Ducati Team Gresini); 11. Marc Marquez (Honda); 12. Jack Miller (Ducati)

5ª Fila: 13. M. Pirro (Ducati); 14. J. Martin (Ducati): 15. Miguel Oliveira (KTM)

6ª Fila: 16. Brad Binder (KTM); 17. Joan Mir (Suzuki); 18. Alex Marquez (Honda Team LCR)

7ª Fila: 19. Remy Gardner (KTM Tech3); 20. Darryn Binder (Yamaha WithU); 21. Rins (Suzuki)

8ª Fila: 22. Savadori (Aprilia); 23. Franco Morbidelli (Yamaha); 24. Maverick Vinales (Aprilia)

9ª Fila: 25. Raul Fernandez (KTM Tech3); 26. Andrea Dovizioso (Yamaha WithU)