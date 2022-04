MotoGp oggi in tv, dove vedere il Gp del Portogallo in diretta e in differita

Domenica 24 aprile sul tracciato di Portimao di disputerà il Gran Premio del Portogallo, la quinta prova del Mondiale MotoGp. La vittoria di Enea Bastianini a Austin, la seconda stagionale, ha nuovamente acceso i riflettori sul giovane pilota riminese del team Gresini, protagonista di un esaltante inizio di stagione in sella alla Ducati versione 2021.

Il sogno del ragazzo del team del compianto Fausto dovrà fare i conti con l'accesa bagarre tra i piloti della classe regina. In particolare Marc Marquez, dopo la grande rimonta dall'ultima alla sesta posizione in Texas, sembra tornato in ottima forma dopo i problemi per la diplopia che l'hanno costretto a saltare due Gp in questa stagione.

Il Gran Premio del Portogallo si annuncia, pertanto, molto interessante, qui abbiamo individuato 5 temi chiave.

Anche nelle classi minori si annuncia un grande spettacolo con Celestino Vietti e Tony Arbolino che vogliono continuare a essere protagonisti nel Mondiale Moto2 e Dennis Foggia nel Mondiale Moto3.

MotoGp Portogallo: dove vederlo in diretta

Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv e sarà visibile in streaming su NOW e su Sky Go.

Sabato 23 aprile

ore 13:30 qualifiche Moto3 (diretta su Sky MotoGp e in streaming su NOW)

ore 15:10 qualifiche MotoGp (diretta su Sky MotoGp e in streaming su NOW)

ore 16:10 qualifiche Moto2 (diretta su Sky MotoGp e in streaming su NOW)

Ore 19.30: qualifiche MotoGP (differita su Tv8)

Domenica 24 aprile