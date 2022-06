MotoGp oggi in tv: dove vedere il Gp di Germania in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

La MotoGp torna in pista in questo weekend per il decimo appuntamento del campionato. Al Sachsenring il Gran Premio di Germania, il decimo appuntamento della stagione, si annuncia come una sfida da non perdere.

Fabio Quartararo (Yamaha), il campione del mondo in carica, dopo 9 gare è saldamente al comando con 147 punti, inseguito da Aleix Espargarò (Aprilia), la bella grande sorpresa di questa stagione. Il pilota spagnolo della casa di Noale, che ha 125 lunghezze nella graduatoria iridata, vuole riscattarsi dopo il clamoroso errore commesso nell'ultimo Gp a Barcellona, quando, convinto che la gara fosse finita, si è fermato a una tornata dalla conclusione mentre era secondo.

Aleix vuole assolutamente recuperare i 22 punti di distacco che lo separano dal leader del Mondiale e sarà il primo a dare battaglia in terra tedesca. Anche gli italiani vogliono rifarsi dalle delusioni delle ultime gare. Bagnaia, travolto da Nakagami al via in Catalogna e Bastianini, anche lui a terra, proprio come nella gara precedente al Mugello vogliono tornare protagonisti per ridurre un divario in classifica che è attualmente importante. Pecco è a 66 punti, mentre Enea è a meno 54 dalla vetta.

Il Gran Premio di domenica 19 giugno al Sachsenring e quello della domenica successiva, 26 giugno, ad Assen, sono fondamentali perchè saranno gli ultimi prima di una lunga pausa estiva con la MotoGp che poi tornerà in pista a Silverstone, domenica 7 agosto, per la seconda parte di stagione. Fondamentale, dunque, per tutti i piloti fare più punti possibile.

MotoGp oggi in tv: dove vedere il Gp di Catalogna in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Questa settimana il Gran Premio di Germania al Sachsenring sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e anche in chiaro su Tv8. Qui trovate gli orari in tv.

sabato 18 giugno

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

domenica 19 giugno