MotoGp Silverstone oggi in tv: dove vedere il Gp di Gran Bretagna (Sky e Tv8)

Arriva finalmente il weekend tanto atteso dagli appassionati del Motomondiale. La lunga pausa estiva è finita e con il Gran Premio di Gran Bretagna inizia ufficialmente la seconda parte della stagione MotoGp 2022.

Riparte a Silverstone la caccia al leader del campionato, il campione del mondo in carico Fabio Quartararo (Yamaha). El Diablo ha 172 punti, 21 di vantaggio su Aleix Espargarò, 58 più di Zarco e 66 più di Bagnaia.

Il pilota della Ducati, che ha vinto l'ultima gara ad Assen, punta a ridurre il divario in classifica. Quartararo in questa gara sul tracciato inglese dovrà anche scontare una penalità, un long-lap penalty per l'incidente con Aleix Espargarò (Aprilia) in Olanda.

MotoGp Silverstone: gli orari e dove vederla in tv

Questo fine settimana il Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e anche in chiaro su Tv8. Qui trovate gli orari in tv.

Sabato 6 agosto: qualifiche MotoGp Silverstone

qualifiche Moto3: 13:35

FP4 MotoGP: 14:30

Qualifiche MotoGP: 15:10

Qualifiche Moto2: 16:10

Domenica 7 agosto (gare MotoGp Silverstone)

Gara Moto3: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:30

Qualifiche e gara in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGp e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

MotoGp Silverstone: orari differita Tv8

Sabato 6 agosto: 17.30 sintesi qualifiche

domenica 7 agosto: