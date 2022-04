MotoGp oggi in tv, dove vedere il Gp di Spagna in diretta e in differita

I protagonisti della MotoGp si preparano a scendere nuovamente in pista a una sola settimana di distanza dal Gran Premio del Portogallo. La stagione europea entra nel vivo con una classica del calendario, il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera che ospiterà la sesta gara della stagione.

Fabio Quartararo (Yamaha), vincendo sui saliscendi di Portimao, ha rilanciato le ambizioni personali, dimostrando che quando la pista glielo permette il suo talento riesce a fare la differenza.

Il pilota nizzardo in una pista che ama particolarmente come quella di Jerez andrà a caccia di un altro importantissimo successo per prendersi la leadership solitaria del campionato.

Insieme a lui in testa alla classifica, a quota 69 lunghezze, c’è lo spagnolo Alex Rins (Suzuki), che precede il connazionale dell'Aprilia Aleix Espargarò, a 66 lunghezze e il nostro Enea Bastianini, che ha totalizzato 61 punti.

Il giovane pilota del team Gresini deve riscattare la caduta dell'ultima gara, proprio come il Ducastita ufficiale Jack Miller, che con un brutto errore nel finale ha fatto perdere il podio anche all'altro pilota Suzuki, Joan Mir.

Pecco Bagnaia (Ducati), ottavo sulla pista lusitana, deve ancora cogliere un risultato importante per recuperare terreno in classifica.

A Jerez saranno osservati speciali anche Marc Marquez e la Honda. Qui abbiamo raccolto 5 temi chiave di questa corsa.

MotoGp Spagna oggi in tv: gli orari Sky e Tv8

Il Gran Premio di Spagna, domenica 1 maggio, si annuncia molto combattuto e spettacolare anche nelle classi minori. In Moto2 Celestino Vietti si presenta da leader del campionato con 90 lunghezze, 34 di vantaggio sul primo degli inseguitori, Ai Ogura.

In Moto3 Dennis Foggia è attualmente secondo, a 82 punti, con un solo punto di svantaggio da Sergio Garcia.

La sesta gara della stagione 2022 della MotoGp, il Gran Premio di Spagna sulla pista di Jerez, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky, in streaming su Sky Go e NOW e sarà in diretta gratuita anche su Tv8.

Ecco gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

Sabato 30 aprile

12:35-13:15: Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e TV8)

14:10-14:50: MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e TV8)

15:10-15:50: Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 1 maggio