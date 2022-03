MotoGp oggi in tv e streaming, dove vedere il Gp del Qatar in diretta e differita

Domenica 6 marzo 2022. Dal tracciato di Losail inizia la nuova stagione della MotoGp. Sarà la più lunga di sempre con 21 appuntamenti in calendario che decideranno chi sarà il campione del mondo 2022.

Fabio Quartararo (Yamaha) vuole difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Sulla sua strada troverà un’agguerrita concorrenza. Nella prima stagione del Motomondiale senza Valentino Rossi dal 1996, sono 24 i piloti sulla griglia pronti a darsi battaglia. Tra questi ci sono sette piloti italiani.

I bookmakers prevedono una lotta a 3 tra il ritrovato Marc Marquez (Honda), Pecco Bagnaia (Ducati) e Quartararo (Yamaha) che parte al momento in svantaggio visto i limiti palesati dalla sua Ducati soprattutto in rettilineo.

La prima corsa, che romperà il digiuno segnando ufficialmente l’inizio della stagione, si correrà quando nel deserto del Qatar sarà l’ora del tramonto. Di seguito trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp, oggi in tv: gli orari Sky e Tv8

La prima gara della stagione 2022 della MotoGp, il Gran Premio del Qatar, sarà trasmesso per gli abbonati su Sky e in differita su Tv8.

Sabato 5 marzo: qualifiche

Moto3

Libere 3: 9:25-10:05

Qualifiche: 13:30-14:10

Moto2

Libere 3: 10:20-11:00

Qualifiche: 14:25-15:05

MotoGP

Libere 3: 11:15-12:00

Libere4: 15:20-15:50

Qualifiche: 16:00-16:40

Ore 18:45: sintesi qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8

Domenica 6 marzo: gara

Moto3

Warm Up: 11:00-11:10

Gara: 13:00

Moto2

Warm Up: 11:20-11:30

Gara: 14:20

MotoGP

Warm Up: 11:40-12:00

Gran Premio: 16:00

Ore 21:00: Gara della MotoGP in chiaro su TV8 in differita