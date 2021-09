MotoGp oggi in tv, orari Gp Misano: dove vedere la gara in diretta e in chiaro

Il Motomondiale è di scena sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli. Un appuntamento da non perdere che sarà trasmesso live per gli abbonati su Sky e su Dazn e in chiaro su Tv8

Tutto è pronto a Misano Adriatico per il Gran Premio della Riviera di Rimini. Un appuntamento imperdibile sul tracciato di Santa Monica, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli.

Dopo la vittoria di Pecco Bagnaia a Aragon, i tifosi sperano di aver trovato un nuovo beniamino, pronto a raccogliere la pesante eredità che lascerà Valentino Rossi, ormai prossimo al ritiro dalla MotoGp.

C’è grande attesa anche per il debutto di Franco Morbidelli, che torna dopo 5 gare di assenza per infortunio e salirà per la prima volta in sella alla Yamaha ufficiale e per il ritorno nel Motomondiale di Andrea Dovizioso, che correrà nel team Yamaha Petronas e fino a fine stagione sarà compagno di squadra proprio con Rossi.

In testa alla classifica del campionato c’è Fabio Quartararo che ha più di 50 punti di vantaggio sui primi inseguitori Mir e Bagnaia. Entrambi, però, sperano in un passo falso del pilota nizzardo per riaprire la partita mondiale. A Misano si correrà una seconda volta tra poco più di un mese.

Domenica 24 ottobre, infatti, si disputerà il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Qui trovate gli orari degli appuntamenti in programma in questo weekend, per non perdere neppure una delle emozioni in pista.

MotoGp Misano: come vedere la gara di oggi

Sabato 18 settembre

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (diretta Sky, Dazn e Tv8);

14.10-14.50 MotoGp Qualifiche (diretta Sky, Dazn e Tv8);

15.10-15.50 Moto 2 Qualifiche (diretta Sky, Dazn e Tv8).

Domenica 19 settembre