MotoGp Portimao: i 5 'perchè-vedere' il Gran Premio del Portogallo

Nuovo appuntamento da non perdere con la MotoGp. Due settimane fa, domenica 10 aprile, Austin ha incoronato Enea Bastianini che è stato capace di conquistare la sua seconda vittoria stagionale su quattro gare. Il pilota del team Gresini sta sorprendendo tutti con questo suo incredibile inizio di stagione e tra i tifosi tanti iniziano a domandarsi se possa lottare per il titolo fino alla fine della stagione.

Domenica 24 aprile sulla spettacolare pista di Portimao, che segna l’inizio della stagione europea, ci sarà un'altra battaglia, la quinta di questo lunghissimo campionato (qui trovate il calendario). Vediamo i 5 temi chiave della corsa.

MotoGp Portimao: l’anteprima

The rollercoaster awaits as #MotoGP returns to Europe! ? @_moliveira88 will be looking to impress at home while everyone chases @Bestia23 in Portimao! ? #PortugueseGP ?? pic.twitter.com/fEc6lNvXLm — MotoGP™? (@MotoGP) April 17, 2022

1) Enea Bastianini e la bagarre in casa Ducati

Dopo due vittorie su quattro gare il pilota che guida la Ducati del team Gresini non è certo una sorpresa. A Austin ha vinto con una grande autorevolezza. Ha corso la gara che ha immaginato, piazzando i sorpassi proprio nel momento in cui li aveva pianificati nel briefing pre-gara.

Per lui sarà un’altra gara importantissima anche in chiave mercato per dimostrare alla Ducati che il prossimo anno merita la moto ufficiale, quella di Jack Miller.

Quella con l’australiano, terzo in Texas e con lo spagnolo del team Pramac Jorge Martin si annuncia come una gran bella lotta. In palio ci saranno molto probabilmente alcune posizioni nobili del podio, il posto dove vuole tornare al più presto Pecco Bagnaia per riscattare questo inizio di stagione dove sinora sono mancati i suoi acuti.

2) L’osservato speciale: Marc Marquez

Dopo gli incredibili numeri visti in Texas l’osservato speciale non può che essere Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo della Honda sulla sua pista texana ha chiuso sesto, dopo essere partito ultimo a causa di un problema accusato alla partenza.

Giro dopo giro si è esaltato in una rimonta, guidando al limite come ai bei tempi, facendo dimenticare a tutti come fosse reduce da due Gp saltati per il problema alla diplopia.

Il Marquez portoghese riuscirà a salire sul podio?

3) Quartararo e i tormenti in Yamaha

Il campione del mondo 2021 sta vivendo un’annata che è sinonimo di frustrazione. Solo grazie al suo talento sta riuscendo a supplire ai limiti della Yamaha e il suo settimo posto in Texas, da lui accolto con enorme delusione, va anche confrontato con gli ancora peggiori risultati ottenuti dal compagno di team Franco Morbidelli, 15esimo e i due piloti del team satellite Andrea Dovizioso e Darryn Binder, rispettivamente 16esimo e 22esimo.

Vedremo se in Europa per la Yamaha inizierà un’altra stagione o se la strada quest’anno sarà davvero così tortuosa e avara di soddisfazioni.

4) Aprilia e Suzuki: segnali di crescita

L’Aprilia con la vittoria in Argentina di Aleix Espargarò ha già reso memorabile la sua stagione. La Suzuki, che ha affidato il timone all’ambizioso Livio Suppo, punta a migliorare quanto prima il bel secondo posto ottenuto nell’ultima gara da Alex Rins. La casa veneta vuole rilanciare Vinales, mentre i giapponesi sanno di poter contare anche sul campione 2020 Joan Mir. Due realtà che vogliono essere sempre più protagoniste.

5) Le ambizioni di Ktm e del portoghese Oliveira

Miguel Oliveira è arrivato all’Autodromo International do Algarve scortato da 700 tifosi in moto. I portoghesi sono pronti a spingerlo verso un’altra impresa, ma il pilota della Ktm, proprio come il suo team, dovrà dimostrare di aver trovato la continuità.

Dopo la bellissima vittoria sotto la pioggia in Indonesia, ha raccolto solo 3 punti in Argentina e un altro zero negli States che fa coppia con quello nella gara inaugurale in Qatar. L'armata Ktm deve lottare e arrivare al traguardo. Solo così possono arrivare i risultati che si aspetta il team austriaco.