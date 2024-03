Capolavoro Bagnaia, vince il MotoGP del Qatar: Nuvola rossa subito leader del Mondiale

Super inizio per la stagione di Pecco Bagnaia. Oggi, domenica 10 marzo, il torinese della Ducati ha vinto il Gran Premio del Qatar, la prima prova della MotoGp 2024. È la sua vittoria numero 19 nella classe regina con cui eguaglia Barry Sheene nell'anniversario della scomparsa che risale al 2003 e l'88esimo trionfo della Ducati in top-class.

Pecco, due volte campione del mondo MotoGp, che quest'anno va a caccia del suo quarto titolo nel Motomondiale (nel 2018 vinse il Mondiale in Moto2), vince in solitaria, dopo una partenza perfetta dalla quinta casella. Si porta subito nelle prime posizioni, fin dalla prima curva, si prende i relativi rischi e riesce a passare il rivale Jorge Martin, a conservare i decimi decisivi di vantaggio e ad allungare spegnendo le velleità dei rivali.

Il secondo posto lo conquista Brad Binder (KTM), che ha la meglio nel duello proprio con Martin (Pramac Racing) che dopo la vittoria nella corsa Sprint di sabato si è dovuto accontentare della terza posizione. Quarta posizione per Marc Marquez, all'esordio con la Ducati del team Gresini, che precede Enea Bastianini (Ducati), quinto e Alex Marquez (Gresini Racing), sesto.

Settimo posto per Fabio Di Giannantonio, alla prima con la Ducati del team VR46, ottavo Aleix Espargarò (Aprilia), che chiude davanti ad Acosta che era riuscito anche a portarsi in quarta posizione prima di chiudere in nona posizione la sua prima con la KTM Gas Gas per un evidente calo nel finale sulle cui cause si attendono le sue dichiarazioni.

Decima posizione per Vinales (Aprilia), 11esimo Quartararo che conferma le difficoltà della Yamaha. La prima Honda è quella di Joan Mir, 13esimo. 14esimo Bezzecchi (VR46), 18esimo Morbidelli (Pramac Ducati), 20esimo Luca Marini, all'esordio con la Honda ufficiale.

Bagnaia, che aveva chiuso in quarta posizione la Sprint Race del sabato, inizia il Mondiale con 2 punti di vantaggio su Binder e 3 su Martin, segno che sarà un stagione combattutissima e tutta da seguire, che è iniziata sotto il segno della Nuvola Rossa.

L'inno italiano suona a Losail per celebrare il successo di Pecco. Prossimo appuntamento con la MotoGp domenica 24 marzo con il Gran Premio del Portogallo.

MotoGp Qatar: l'ordine d'arrivo

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Brad Binder (KTM)

3) Jorge Martin (Ducati)

4) Marc Marquez (Ducati)

5) Enea Bastianini (Ducati)

6) Alex Marquez (Ducati)

7) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8) Aleix Espargarò (Aprilia)

9) Pedro Acosta (KTM)

10) Maverick Vinales (Aprilia)

11) Fabio Quartararo (Yamaha)

12) Johann Zarco (Honda)

13) Joan Mir (Honda)

14) Marco Bezzecchi (Ducati)

15) Miguel Oliveira (Aprilia)

16) Alex Rins (Yamaha)

17) Augusto Fernandez (KTM)

18) Franco Morbidelli (Ducati)

19) Takaaki Nakagami (Honda)

20) Luca Marini (Honda)

21) Jack Miller (KTM)

Rit Raul Fernandez (Aprilia)