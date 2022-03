Enea Bastianini trionfa in Qatar: la sua prima vittoria è per Fausto Gresini

La Bestia ruggisce nella prima gara stagionale. Enea Bastianini vince oggi, domenica 6 marzo, il Gran Premio del Qatar e corona una grande impresa. Il pilota riminese del team Gresini Racing, 24 anni, dedica il suo primo successo in carriera a Fausto Gresini, il suo mentore, che scomparse prematuramente lo scorso anno per il Covid.

La moglie Nadia, commossa per l’impresa, sale sul podio per ricevere il premio destinato al team. L’inno italiano risuona per la terza volta nel circuito di Losail. I piloti tricolori iniziano nel migliore dei modi la prima stagione dopo il ritiro di Valentino Rossi conquistando la testa di tutte e tre le classifiche iridate.

Il Dottore, che ha ricevuto gli auguri da parte di tutti i colleghi per la nascita della figlia Giulietta, può sorridere anche per le vittorie di Andrea Migno in Moto3, uno dei piloti della VR46 Academy e di Celestino Vietti in Moto2 del team Kalex VR46.

MotoGp Qatar: la vittoria di Bastianini

Enea Bastianini ha mostrato in questa prima uscita tutto il feeling che ha con la Ducati 2021 che ha sfruttato al massimo con una condotta di gara semplicemente perfetta.

Nella prima fase lascia sfogare le Honda che montano gomma morbida, poi nella seconda parte di gara, dopo essersi liberato di Marquez e della Ktm di Binder, costringe all’erro Pol Espargarò (Honda). Una conferma di quanto sia bravissimo a gestire la seconda parte di gara.

Completano il podio Brad Binder (Ktm), secondo e Pol Espargarò (Honda), terzo che precede il fratello Aleix, autore di un’ottima gara con l’Aprilia. Marquez, dopo una buona partenza, cede posizioni e si deve accontentare della quinta posizione, davanti alle Suzuki di Mir e Rins.

Decisamente più deludente il bilancio di questo weekend per i team ufficiali Yamaha e Ducati. Il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) chiude nono, arrabbiatissimo per tutti i limiti della moto di Iwata, che lui aveva più volte sottolineato sin dai test che si erano svolti al termine della scorsa stagione. Franco Morbidelli (Yamaha) è 11°, Andrea Dovizioso (Yamaha WithU) 14°, Darryn Binder (Yamaha WithU), 17°.

Disastrosa la giornata di Bagnaia. Pecco, mentre era ottavo in rimonta da una partenza non eccezionale, ha sbagliato la staccata alla fine del rettilineo e ha travolto Jorge Martin, il pole-man del team Pramac Racing. Le due Ducati 2022 sono finite inevitabilmente fuori pista in un incidente fortunatamente senza conseguenze. Costretto al ritiro anche Jack Miller (Ducati) per un problema elettronico.

Termina a punti Luca Marini con la Ducati del team Mooney VR46, mentre il compagno di team, Marco Bezzecchi (Mooney VR46) si è ritirato per una scivolata vanificando una buona prima parte di gara nella quale era in 13esima posizione. Termina in 17esima posizione l'altro debuttante Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing).

Il Motomondiale dà appuntamento a tutti gli appassionati per domenica 20 marzo. Si correrà il Gran Premio dell’Indonesia a Mandalika.

MotoGp Qatar: ordine d'arrivo

1) Enea Bastianini (Ducati)

2) Brad Binder (KTM)

3) Pol Espargarò (Honda)

4) Aleix Espargarò (Aprilia)

5) Marc Marquez (Honda)

6) Joan Mir (Suzuki)

7) Alex Rins (Suzuki)

8) Johann Zarco (Ducati)

9) Fabio Quartararo (Yamaha)

10) Takaaki Nakagami (Honda)

11) Franco Morbidelli (Yamaha)

12) Maverick Vinales (Aprilia)

13) Luca Marini (Ducati)

14) Andrea Dovizioso (Yamaha)

15) Remy Gardner (KTM)

16) Darryn Binder (Yamaha)

17) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

18) Raul Fernandez (KTM)

Rit. Jorge Martin (Ducati)

Rit. Francesco Bagnaia (Ducati)

Rit. Miguel Oliveira (KTM)

Rit. Alex Marquez (Honda)

Rit. Jack Miller (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)