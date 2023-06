MotoGp Sachsenring, orari in tv: dove vedere il gp in diretta (Sky e Tv8)

Secondo weekend consecutivo di gare per la MotoGp. Dopo il Mugello, che ha incoronato Pecco Bagnaia, la settima tappa della stagione del Motomondiale si disputa al Sachsenring.

I primi rivali del torinese della Ducati saranno le Ducati clienti di Marco Bezzecchi (Mooney VR46), che vuole riscattare l'opaco 8° posto del Mugello e le Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco.

Dopo la gara del Mugello Bagnaia, che in Toscana ha ottenuto un successo perentorio, ha rafforzato la sua leadership e si è portato a 131 punti, davanti a Bezzecchi a 110 e Martin a 107. Quarto Binder (Ktm), 92, Zarco, quinto a 88 punti.

MotoGp Sachsenring, gli orari in tv

Il Gran Premio di Germania, al Sachsenring, è uno degli appuntamenti classici del calendario iridato e sarà trasmesso integralmente in diretta (prove, qualifiche e gare delle tre classi, compresa la Sprint Race) per gli abbonati su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su Now.

Su Tv8 la Sprint Race, sabato 17 giugno, sarà trasmessa in diretta, mentre la gara, domenica 18 giugno, sarà trasmessa in differita. Qui trovate gli orari.

Diretta: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Now, SkyGo

Venerdì 16 giugno

ore 8.55: Moto3 FP1

ore 9.45: Moto2 FP1

ore 10.40: MotoGP FP1

ore 13.15: Moto3 FP2

ore 14: Moto2 FP2

ore 14.55: MotoGP FP2

Sabato 17 giugno

ore 8.35: Moto3 FP3

ore 9.20: Moto2 FP3

ore 10.05: MotoGP FP3

ore 10.45: MotoGP Qualifiche

ore 12.05: MotoE Gara 1

ore 12.45: Moto3 Qualifiche

ore 13.40: Moto2 Qualifiche

ore 14.55: Sprint Race MotoGP

ore 17.30: MotoE Gara 2

Domenica 18 giugno

ore 9.40: MotoGP Warm up

ore 11: Moto3 Gara

ore 12.15: Moto2 Gara

ore 14: MotoGP Gara

TV8

diretta, sabato 17 giugno

ore 10.50: qualifiche MotoGP

ore 12.50: qualifiche Moto3

ore 13.45: qualifiche Moto2

ore 15: Gara Sprint MotoGp

differita, domenica 18 giugno