MotoGp oggi Silverstone, orari in tv: dove vedere il gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Finalmente si riparte. Le vacanze dei piloti sono finite e nel weekend torna in pista la MotoGp. A Siverstone si disputa il nono appuntamento della stagione. Al comando della classifica c'è Pecco Bagnaia, vincitore dell'ultima gara prima della pausa ad Assen, con 194 punti, seguito da Jorge Martin a 159 e Marco Bezzecchi a 158.

Bagnaia (Ducati), campione del mondo in carica, è il principale favorito per la vittoria, secondo i bookmaker. Seguono Martin (Pramac) e Bezzecchi (Mooney VR46), la rinascita di Marc Marquez (Honda Repsol) viene, invece, vista come un exploit.

Più lontani Quartararo, alle prese con le difficoltà della Yamaha e Enea Bastianini (Ducati), rientrato in gara solo al Mugello e che in questa seconda parte di stagione dovrà mostrare segnali di crescita per tornare agli ottimi livelli con cui aveva chiuso la passata stagione,meritandosi il passaggio al team ufficiale.

MotoGp Silverstone: gli orari tv

Gli appassionati di MotoGp potranno seguire le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi, compresa la Sprint Race della MotoGP in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo. TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche, la gara sprint della MotoGP e e due gare della MotoE, mentre la gara di domenica 6 agosto sarà trasmessa in differita di 15 minuti.

Diretta: programmazione Sky Sport

Venerdì 4 agosto

ore 9:30: MotoE FP1

ore 10: Moto3 FP1

ore 10:50: Moto2 FP1

ore 11:45: MotoGP FP1

ore 13:25: MotoE FP2

ore 14:15: Moto3 FP2

ore 15:05: Moto2 FP2

ore 16: MotoGP FP2

ore 18: MotoE Qualifiche

Sabato 5 agosto

ore 9:40 Moto3 FP3

ore 10:25 Moto2 FP3

ore 11:10 MotoGP FP3

ore 11:50 MotoGP Qualifiche

ore 13:15 MotoE Gara 1

ore 13:50 Moto3 Qualifiche

ore 14:45 Moto2 Qualifiche

ore 16 Sprint Race MotoGP

ore 17:10 MotoE Gara 2

Domenica 6 agosto

ore 10:45 MotoGP Warm up

ore 12:15 Moto3 Gara

ore 14 MotoGP Gara

ore 15:30 Moto2 Gara

Diretta e differita, TV8

diretta, sabato 5 agosto

Domenica 6 agosto - differita di 15 minuti