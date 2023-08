MotoGp, che spettacolo a Silverstone: Aleix Espargarò beffa Bagnaia all'ultimo giro, Pecco sempre più leader

Tanto tuonò che piovve. A guadagnarne è la gara della MotoGp, a Silverstone, che resta così incerta dal via fino all'ultimo metro. All' ultimo giro, con un gran sorpasso, Aleix Espargarò (Aprilia) va a vincere, centrando un successo che resterà nella sua carriera. A Pecco Bagnaia, ottimo secondo, rimane un po' di rammarico, visto che fino a 7 giri dalla fine, quando la pista di Silverstone ha cominciato a bagnarsi, sembrava ormai a un passo dal trionfo. Nel mondiale, però, Pecco, è sempre più leader e ha cominciato al meglio la seconda parte di stagione dopo la pausa estiva. Il sesto posto di Jorge Martin (Pramac) e la caduta di Bezzecchi, che era in seconda posizione al suo inseguimento, rafforzano il vantaggio del torinese in classifica, portandolo a 41 punti su Martin e 47 su Bez.

A completare il podio di una gara emozionante dal via fino all'ultimo metro Brad Binder (Ktm). Ottimo quarto Miguel Olivera (Aprilia RNF), abile a sfruttare le sue doti sul bagnato. Maverick Vinales (Aprilia), quinto, ha provato a lottare per il podio, conquistato nella Sprint Race di sabato.

Soltanto sesto Jorge Martin (Pramac), caduta con ritiro per Marco Bezzecchi (Mooney Vr46), risultati che permettono a Bagnaia di allungare in classifica. Soltanto 15esima Fabio Quartararo (Yamaha), ritiri anche per Bastianini, Alex Marquez, vincitore della Sprint Race di sabato, Joan Mir (Honda) e Marc Marquez (Honda), sempre più in crisi.

Prossimo appuntamento in Austria, nel weekend dal 18 al 20 agosto.

MotoGp Silverstone: l'ordine d'arrivo

1)Aleix Espargarò (Aprilia)

2) Francesco Bagnaia (Ducati)

3) Brad Binder (KTM)

4) Miguel Oliveira (Aprilia)

5) Maverick Vinales (Aprilia)

6) Jorge Martin (Ducati)

7) Luca Marini (Ducati)

8) Jack Miller (KTM)

9) Johann Zarco (Ducati)

10) Raul Fernandez (Aprilia)

11) Augusto Fernandez (KTM)

12) Pol Espargarò (KTM)

13) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14) Franco Morbidelli (Yamaha)

15) Fabio Quartararo (Yamaha)

16) Takaaki Nakagami (Honda)

17) Iker Lecuona (Honda)

Rit. Enea Bastianini (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Joan Mir (Honda)

Rit. Marc Marquez (Honda)