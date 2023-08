Sprint Race MotoGp Austria oggi: la griglia di partenza, orario, dove vederla in tv (Sky e Tv8)

Giornata intensa al Red Bull Ring. Oggi, sabato 19 agosto, si disputano le qualifiche e la gara Sprint del decimo appuntamento in calendario nella stagione 2023, il Gran Premio d'Austria. Occhi puntati su Pecco Bagnaia che si presenta con 41 punti di vantaggio su Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

In cerca di riscatto Marc Marquez e Fabio Quartararo, che stanno pagando a caro prezzo le difficoltà di Honda e Yamaha. Punteranno a dare il massimo, sul tracciato di casa, le Ktm di Brad Binder e Jack Miller. Determinante la giornata odierna per definire la griglia di partenza e assegnare punti pesanti. Vediamo gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp Austria, sabato 19 agosto: gli orari in tv

Le qualifiche e MotoGp Sprint Race del Gran Premio d'Austria che si disputa oggi, sabato 19 agosto, saranno trasmesse in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport MotoGP, Now e SkyGo.

Diretta: TV8, Sky Sport MotoGP, Now e SkyGo

ore 10:50 - MotoGP Qualifiche

ore 15 - Sprint Race MotoGP

MotoGp Austria: la griglia di partenza

1) Francesco Bagnaia

2) Maverick Vinales

3) Brad Binder

4) Jack Miller

5) Alex Marquez

6) Luca Marini

7) Marco Bezzecchi

8) Miguel Oliveira

9) Fabio Quartararo

10) Johann Zarco

11) Aleix Espargarò

12) Jorge Martin

13) Enea Bastianini

14) Franco Morbidelli

15) Joan Mir

16) Pol Espargarò

17) Raul Fernandez

18) Marc Marquez

19 Takaaki Nakagami

20) Fabio di Giannantonio

21) Iker Lecuona

22) Augusto Fernandez

23) Lorenzo Savadori