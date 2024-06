Bagnaia trionfa nella MotoGp Sprint Race al Mugello, Marquez 2°, cade Jorge Martin

MotoGp Sprint Race da incorniciare per Pecco Bagnaia al Mugello. Oggi, sabato 1 giugno, il torinese della Ducati ha trionfato nella mini-gara di casa dominando la corsa dall'inizio alla fine.

Nuvola rossa, in sella alla Ducati numero 1, ha tagliato il traguardo davanti a Marc Marquez (Gresini Racing), secondo e Pedro Acosta (KTM GasGas), terzo.

Franco Morbidelli (Pramac Racing) può finalmente sorridere grazie al quarto posto. Positiva anche la mini-gara di Fabio Di Giannantonio, settimo, con la Ducati del team VR46. Giornata da dimenticare anche per Enea Bastianini (Ducati), finito a terra nei primi giri e per il leader del Mondiale Jorge Martin che è caduto mentre si trovava in terza posizione.

Lo spagnolo del team Pramac Racing, che domani, domenica 2 giugno, scatterà nuovamente dalla pole position, resta leader del Mondiale ma Bagnaia, che partirà quinto per la penalità di 3 posizioni rimediata nei turni di libere, gli ha recuperato 12 lunghezze, portandosi a meno 27 nella classifica iridata.

Sarà una gara da non perdere. Il via alle ore 14.