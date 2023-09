Sprint Race MotoGp Barcellona oggi: la griglia di partenza, dove vederla in tv (Sky e Tv8)

Sarà Pecco Bagnaia (Ducati) a partire in pole position nel Gran Premio di Catalogna, a Barcellona. Il torinese della Ducati, campione del mondo in carica, ha fatto segnare il miglior tempo (1:38.63) e partirà in prima fila davanti a Espargarò (Aprilia) e Oliveira (Aprilia RNF), anche nella Sprint Race che si disputerà oggi nel pomeriggio di sabato 2 settembre.

Seconda fila per Vinales (Aprilia) e per le due Ducati Pramac di Martin e Zarco. Terza fila per le due Ducati del team Gresini, Alex Marquez, Di Giannantonio e per la KTM di Binder.

Soltanto decimo Marco Bezzecchi, fresco di rinnovo con la Ducati del team Mooney VR46. 11esimo Marc Marquez (Honda), Bastianini 14esimo con la Ducati ufficiale. La Sprint Race scatterà alle ore 15 e sarà trasmessa in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport.

MotoGp Barcellona, la griglia di partenza

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Aleix Espargarò (Aprilia)

3) Miguel Oliveira (Aprilia)

4) Maverick Vinales (Aprilia)

5) Jorge Martin (Ducati)

6) Johann Zarco (Ducati)

7) Alex Marquez (Ducati)

8) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9) Brad Binder (KTM)

10) Marco Bezzecchi (Ducati)

11) Marc Marquez (Honda)

12) Jack Miller (KTM)

13) Pol Espargarò (KTM)

14) Enea Bastianini (Ducati), penalizzato di tre posizioni

15) Raul Fernandez (Aprilia)

16) Franco Morbidelli (Yamaha)

17) Fabio Quartararo (Yamaha)

18) Luca Marini (Ducati)

19) Augusto Fernandez (KTM)

20) Joan Mir (Honda)

21) Takaaki Nakagami (Honda)

22) Iker Lecuona (Honda)