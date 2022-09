MotoGp 2023, rivoluzione Sprint Race: come funzionerà e quali saranno gli orari

Come sarà la Sprint Race 2023? L'annunciata rivoluzione nel format della MotoGp è stata spiegata nei dettagli da Carmelo Ezpeleta. Il patron del Motomondiale, ad Aragon, ha spiegato il nuovo format che vuole portare maggiore spettacolo a una categoria che quest'anno sta facendo segnare una crisi di spettatori. La soluzione scelta dalla Dorna è la seguente. Il venerdì si svolgeranno due sessioni di libere per tutte e tre le classi, con orario ridotto per la Moto3 (30') e, quello pomeridiano, aumentato per la MotoGP da 45' a un'ora.

Le due prove libere della MotoGP serviranno per definire l'accesso diretto alla Q2 che vedrà qualificati subito 10 piloti. I maggiori cambiamenti avverranno il sabato dove ci sarà una sessione da 30' per le tre classi, quindi al termine delle terze libere di MotoGP, alle 10.50 ecco la qualifica della classe regina con Q1 e Q2, sempre di 15' che definiranno una griglia che sarà valida per entrambe le gare. Alle 15, infatti, dopo le qualifiche di Moto3 e Moto2 ci sarà la gara Sprint. Una gara su distanza dimezzata rispetto a quella della domenica che assegnerà punti ai primi 9: 12 punti al vincitore, 9 al 2°, 7 al 3° e a scalare fino a 1 punto per il 9°.

Il vincitore del Gp, nelle statistiche, sarà sempre quello della domenica, anche se ci sarà una speciale statistica per i vincitori del sabato, dove il vincitore sarà celebrato con una nuova cerimonia ad hoc diversa dal podio.

Il warm-up della domenica resta ma durerà soltanto 10' e precederà l'incontro tra i piloti e i tifosi. Poi ci saranno i canonici appuntamenti: alle 11 la Moto3, alle 12.15 la Moto2 e alle 14 la MotoGp. Chissà come il pubblico accoglierà questa novità.

MotoGp 2023, gli orari del venerdì

ore 9 FP1 Moto3 (35 minuti)

ore 9.50 FP1 Moto2 (40 minuti)

ore 10.45 FP1 MotoGP (45 minuti)

ore 13.15 FP2 Moto3 (35 minuti)

ore 14.05 FP2 Moto2 (40 minuti)

ore 15 FP2 MotoGP (1 ora)

MotoGp 2023, gli orari del sabato: qualifiche e Sprint Race

ore 8.40 FP3 Moto3 (30 minuti)

ore 9.25 FP3 Moto2 (30 minuti)

ore 10.10 FP3 MotoGP (30 minuti)

ore 10.50 Q1 MotoGP (15 minuti)

ore 11.15 Q2 MotoGP (15 minuti)

ore 12.55 Q1 Moto3 (15 minuti)

ore 13.20 Q2 Moto3 (15 minuti)

ore 13.50 Q1 Moto2 (15 minuti)

ore 14.15 Q2 Moto2 (15 minuti)

ore 15 Sprint Race MotoGP

MotoGp 2023: gli orari della domenica